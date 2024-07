I gatti in aereo soffrono?

Ai gatti piace l’aereo? Un viaggio di aereo, per un gatto, potrebbe non essere affatto facile e addirittura peggiore di un tragitto in auto. Cambi di pressione, confusione e l'intrappolamento in una gabbietta rendono quest'esperienza fattibile solo se assolutamente necessaria.

Dove fanno i bisogni i gatti in aereo? In base alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea, non per forza in base alla durata del viaggio – se è molto spaventato potrebbe farsi la pipì addosso, o altro – il gatto a bordo dell'abitacolo deve essere rinchiuso in una gabbietta foderata da una traversina. La traversina sarà il luogo più asciutto e igienico dove il gatto potrà fare i suoi bisogno di aereo senza provocare fastidi agli altri passeggeri, ma soprattutto a se stesso. Nei viaggi molto lunghi la traversina potrebbe dover essere sostituita. Ancora, altre volte, il gatto non sarà ammesso nelle lunghe percorrenze.

Come addormentare gatto per viaggio? Salvo prescrizione veterinaria, non addormentare per nessun motivo il tuo gatto prima di un viaggio L'anestesia è una cosa molto seria, specialmente per i cuccioli, gli esemplari anziani o quelli che soffrono di patologie cariache. Prima di addormentare un gatto così da "risparmiargli il trauma del viaggio" è importante consultare il proprio veterinario e valutare con lui altre soluzione alternative. Esistono poi dei feromoni e dei tranquillanti naturali (come alcuni fiori di Bach) che possono indurre rilassamento nel gatto, ma mai vero e proprio sonno. Consigliati anche gli integratori non sedativi, sempre sotto la prescrizione di un medico.

Come tranquillizzare il gatto in viaggio? Assicurati che la gabbietta sia ben chiusa almeno da tre lati, dove riuscirà a vedere fuori solo quel tanto che basta;

Parla con voce rassicurante, anche se stai parlando con il tuo compagno di viaggio;

Il trasportino dev'essere comodo, corredato di traversina, una coperta e un giocattolo con il suo odore sopra;

Fai fare al tuo gatto un po' di esercizio prima della partenza, se possibile, così da stancarlo; Parti dal presupposto che non tutti i gatti sono tagliati per questo genere di esperienza. Alcuni felini possono essere abituati, fino a un certo punto, al trasportino, mentre altri nonostante tutti gli sforzi profusi potrebbero non abituarsi mai, specialmente quando tendono ad essere particolarmente indipendenti e autonomi.

Quante ore può viaggiare un gatto? Il meno possibile (per il gatto) In base alle regole della compagnia aerea, gli animali in cabina possono viaggiare solo per un certo numero di ore. Prima della partenza, con anticipo di settimane, contatta telefonicamente la compagnia e informati approfonditamente su tutto quello che c'è da sapere, sui documenti da presentare al check-in e, soprattutto, sulla qualità del soggiorno dedicata al felino.

Gatto in aereo: quali esperienze hanno avuto i passeggeri? Tra le esperienze negative ritrovate online segnaliamo quelle delle garanzie per le quali sarà davvero possibile trasportare il gatto in aereo. Nel momento in cui la tipologia di velivolo dovesse cambiare all'ultimo minuto, infatti, potrebbero esserci dei cambiamenti importanti per quanto riguarda il trasporto dei gatti, e anche il numero massimo di gatti trasportabili in un singolo volo. Attenzione anche ai viaggi di ritorno, specialmente da Paesi dal di fuori dell'Europa, ma non per forza. A volte le compagnie aeree locali possono trovare motivo per complicare, o addirittura negare, il passaggio del felino al check-in. Tra quelle positive, invece, potremmo segnalare quelle di alcune compagnie aeree che non solo hanno mantenuto la parola data, ma si sono anche premurate di far durare il viaggio a bordo il meno a lungo possibile, facilitando la vita agli animali e anche ai padroni. In ogni caso, le esperienze reperibili online sono miste e dipendono fondamentalmente dalla compagnia aerea e spesso anche dalla sensibilità dell'equipaggio. Ecco perché è così importante fare tante domande prima della partenza. Una volta fatta la tara su quello che si è disposti (ed è possibile) fare, è possibile valutare le alternative al portare il gatto in vacanza.

Gatto in aereo: che bisogni ha? Metti a disposizione un po' di cibo solido e un po' d'acqua;

Lasciagli un giocattolo che possiede sin dall'infanzia;

Abitualo subito al trasportino, sin dai primi giorni in casa. Il gatto in aereo potrebbe reagire molto male, in base anche al suo carattere autoritario e indipendente. Metterlo nelle condizioni di rilassarsi e avere tutto il necessario potrebbe non essere sufficiente a rendergli confortevole il viaggio, specialmente se dura diverse ore.

Gatto in aereo: quali documenti portare? Attestazione del microchip;

Libretto sanitario aggiornato dal veterinario;

Elenco delle vaccinazioni;

Passaporto europeo in corso di validità (nell'Unione Europea) o un certificato sanitario rilasciato dall'UE se si viaggia fuori dall'Unione.

Quanto costa portare un gatto in aereo? Dai 50 ai 500 euro In base alla lunghezza del viaggio e alle dimensioni del trasportino, un gatto che viaggia nell'abitacolo può pagare un biglietto che varia di compagnia aerea in compagnia aerea, con supplementi vari in base al peso e alla gestione dell'animale.