Giocare dunque è importantissimo per il gatto, soprattutto se trascorre molto tempo a casa da solo. Tenere in casa alcuni giochi infatti può rivelarsi utile per garantire al tuo micio sedute di gioco sia da solo che con altri gatti. Va specificato, ovviamente, che ogni gatto ha delle preferenze che sono legate al carattere e ad altri elementi. Ad esempio alcuni pelosetti amano i giochi che simulano l'atto della caccia, come i peluche a forma di topo o le piume, altri preferiscono i giochi interattivi con rumori o squittii. Il consiglio è quello di sperimentare differenti giocattoli per trovare quello giusto per il proprio pet.

I gatti hanno bisogno di giocattoli ? Si tratta di una domanda che si fanno moltissimi padroni di mici. Questo perché il gatto da sempre viene considerato un animale particolarmente autonomo e indipendente . In realtà anche questo pet, proprio come il cane , considera il gioco molto importante. Questa attività infatti ha un ruolo essenziale nella sua quotidianità, in quanto lo aiuta a combattere la noia, gli permette di sfogare tutti i suoi istinti predatori e stimola la sua mente, contrastando stress e ansia.

Come giocare con il gatto

Trova il gioco giusto – Ogni gatto, come già sottolineato, ha un proprio carattere e di conseguenza delle preferenze. Alcuni mici, ad esempio, adorano saltare e correre, realizzando per gioco degli inseguimenti. Altri amano cacciare o tendere agguati. Il consiglio è quello di sperimentare al massimo e variare per trovare il gioco giusto per il proprio pet. Da questo punto di vista andrebbe presa in considerazione anche l'età del gatto. Quelli più anziani infatti potrebbero non gradire le attività particolarmente movimentate e stancanti;

Gioca con lui – Cerca di dedicare almeno mezz'ora al giorno al gioco del tuo gatto, tenendolo impegnato e fortificando il vostro legame. Agita cordicelle o cannette da pesca, nascondi i peluches a forma di topo oppure lancia le palline;

Non forzarlo – Se il gatto non ha voglia di giocare o sembra disinteressato non forzarlo in alcun modo. Probabilmente non sente la necessità di muoversi oppure non ha interesse in ciò che gli stai proponendo. Evita inoltre di intimorirlo o spaventarlo durante il gioco.