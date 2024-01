Ai gatti piacciono i baci?

Prima di scoprire tutto sul tema de gatti e dei baci, però, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

I gatti non solo capiscono quando li baci, ma hanno anche una precisa opinione su questo gesto. Se per gli umani abbracciare oppure baciare qualcuno che si ama è normalissimo, i felini non percepiscono positivamente il bacio. Spesso infatti lo considerano come un'invasione dello spazio vitale e una sorta di costrizione.

Va però sottolineato che per evitare dei rischi basterebbe sverminarlo con regolarità e lavarsi le mani dopo averci giocato, soprattutto se il tuo pet passa molto tempo fuori casa. Infine ricordati di non baciare il gatto se stai male e hai le difese immunitarie basse .

In tanti si chiedono se baciare il gatto possa rivelarsi rischioso per la salute. Secondo uno studio realizzato dalla dottoressa Christina Nelson , in Colorado, se baciamo un micio nelle zone della bocca o del muso potremmo entrare a contatto con potenziali malattie e germi potenzialmente pericolosi per l'essere umano.

Come dimostrano affetto i gatti

Spesso ti capita di accorgerti che il tuo gatto ti fissa in modo intenso? Si tratta di un modo tutto suo per dimostrare affetto. Se il micio si accoccola sul tuo grembo e ti guarda negli occhi sta cercando di dirti che ti vuole bene. Lo stesso vale per il gesto di impastare. Qualcosa che questi animali imparano sin da piccoli e che indica un profondo legame con l'altro. Anche il contatto fisico è un grande indicatore d'affetto. Se il micio ti segue per tutta casa, si struscia sulle tue gambe e miagola cercando di attirare la tua attenzione vuole comunicarti tutto il suo amore.

Le fusa del gatto possono significare tantissime cose differenti, dall'interesse al piacere. Se il tuo micio fa le fusa quando è raggomitolato su di te in modo leggero e continuo si tratta di un ottimo segno e del suo modo per dirti che ti ama. Soprattutto se mentre lo fa tiene gli occhi chiusi. Ricorda inoltre che quando scelgono un luogo in cui riposare i gatti lo fanno con estrema cura perché devono sentirsi al sicuro. Se il suo posto preferito per dormire è il tuo grembo dunque un motivo ci sarà!

Fra i modi più amati dai gatti per mostrare affetto inoltre c'è il walzer. Una sorta di danza che mettono in scena quando danzano fra le tue gambe mentre cammini dandoti dei colpetti con la testa. Infine non dimentichiamo i regalini che per i gatti sono essenziali. Parliamo di lucertole, cavallette o altri animaletti che il tuo pet potrebbe cacciare e portare a casa, proprio ai tuoi piedi, come trofeo.