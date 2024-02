Prima di scoprire qualcosa di più sui cani e l'amore, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Se si proprietario di un pelosetto di certo ti sarai chiesto diverse volte se i cani sentono amore . Questi pet sono in grado di esprimere le emozioni e di comprenderle, ma lo fanno in modo molto particolare. Comprendere questo aspetto è essenziale per costruire un ottimo rapporto con il tuo cane.

Proprio per questo un cane "innamorato" del suo umano cercherà anche di dormire con lui o per lo meno vicino: si tratta di un grandissimo gesto di fiducia e affetto. Infine la ricerca di un contatto visivo è un altro importante segnale dei sentimenti del cane. Poiché non può parlare infatti fido dimostra amore con lo sguardo. Lo fa fissandoti negli occhi e creando, tramite il contatto visivo, un profondo legame.

Come ben sappiamo infatti i cani utilizzano la coda per comunicare i loro sentimenti. Se quando è con te fido scodinzola significa che è felice di vederti, si sta godendo le coccole che gli stai facendo oppure è semplicemente grato all'idea di starti accanto.

I cani hanno un modo tutto loro di dimostrare l'amore e lo fanno con un linguaggio particolare : usano infatti i movimenti della coda per esprimere le emozioni, fra cui il profondo affetto che li lega al proprio umano. Anche gli occhi svelano molto più di mille parole, se sono vispi e se cercano il contatto visivo con la persona, fissandola a lungo, significa che stanno cercando di dimostrare il loro amore. Inoltre, per mezzo del loro corpo ci lanciano tutti i segnali della loro felicità .

Come si dice ti voglio bene a un cane?

Passa del tempo con lui

Fallo giocare

Dagli sicurezza

Educalo

Passare del tempo con il cane è il miglior modo per dimostrargli che gli vuoi bene. Non sempre infatti riusciamo a passare tante ore con i nostri amici pelosi, però è importante riuscire a ritagliarsi dei momenti di condivisione. Ogni giorno trova del tempo per fare qualche passeggiata, facendola durare almeno mezz'ora. L'attività fisica infatti è essenziale per i cani, gli aiuta a restare in salute e a cancellare l'ansia, soprattutto se passano gran parte della giornata in casa.

Cerca anche di giocare con lui. Organizza piccole caccie al tesoro con i croccantini, allenalo a prendere al volo la palla o il frisbee. Portalo con te in montagna, al mare oppure a fare un bel picnic: sarà un'occasione di svago divertente sia per te che per lui.

Fra i compiti di un buon padrone c'è anche quello di proteggere il proprio pelosetto. Un aspetto che riguarda sia la cura della sua salute – dall'alimentazione alle vaccinazioni – che della sua psicologia. Aiutalo a non sviluppare ansie, stress o fobie, facendolo sentire sempre amato e coccolato in casa, evitando di lasciarlo solo per troppo tempo.

Anche l'educazione è una forma d'amore verso il tuo pet. Insegnandogli i comandi infatti canalizzerai nel modo giusto la sua intelligenza, regalandogli nuovi impulsi e sfide da affrontare.