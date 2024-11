Dare la pera al cane è possibile? I cani possono mangiare le pere. Questa frutta infatti possiede moltissimi benefici per l'animale, ma è importante servirla nel modo giusto, scegliendo le giuste quantità e le modalità di preparazione per evitare controindicazioni.

Che benefici hanno le pere per i cani? Sono ricche d'acqua;

Contengono potassio e rame;

Hanno vitamina C;

Sono ipocaloriche;

Forniscono molte fibre. Le pere hanno moltissimi benefici per i cani. Prima di tutto sono composte per lo più da acqua e contengono moltissime fibre. Parliamo di un frutto ipocalorico, con circa 35kcal ogni 100 grammi, e ricchissimo di vitamine, in particolare la vitamina C. Inoltre le pere offrono un ottimo contenuto di potassio e di rame, e per via del basso contenuto di zucchero non stimolano l'insulina nel cane come fanno altri frutti.

Quanta pera dare al cane? 15 grammi di pera se il cane è di taglia piccola;

30 grammi di pera se il cane è di taglia media;

50 grammi di pera se il cane è di taglia grande. La pera andrebbe data due o tre volte a settimana, senza superare mai la grammatura consigliata dai veterinari. La pera infatti è un frutto con pochi zuccheri, ma la quantità va sempre tenuta sotto controllo, evitando di esagerare e usando questo alimento semplicemente come uno snack o un premio.

Che pere possono mangiare i cani? Mature;

Fresche. Per il tuo cane scegli pere fresche e mature, evitando alimenti secchi oppure in scatola. Questa tipologia di pere infatti risultano più digeribili e sono apprezzate dall'animale.

Come dare la pera al cane? Sbucciala;

Tagliala a pezzetti. Ricordati sempre di sbucciare la pera prima di darla al cane. La buccia infatti potrebbe contenere dei pesticidi, inoltre poiché è ricca di fibre potrebbe provocare colite nel cane. Taglia il frutto a pezzi, assicurandoti che non siano troppo grandi e nemmeno troppo piccoli. Nel primo caso infatti il cane non riuscirebbe a masticarli, mentre nel secondo potrebbe ingoiare i pezzi di pera interi.

Il cane può mangiare la pera cotta? No. Sarebbe meglio non dare mai la pera cotta al cane. Questo alimento infatti ha un livello di zuccheri molto alto e rischierebbe di aumentare la risposta insulinica dell'animale provocando diabete o patologie metaboliche.

Il cane può mangiare le pere sciroppate? No. In generale sarebbe meglio non dare mai al cane la frutta sciroppata perché ricca di zuccheri e conservanti. Lo stesso vale per le pere candite che hanno un indice glicemico alto e possono causare diverse patologie.