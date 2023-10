I cani possono mangiare la zucca?

Veniamo al punto: il cane può mangiare la zucca ? È forse l'ortaggio di stagione per eccellenza: quasi impossibile comprarla in piccole dosi e al tempo stesso buonissima. La prepariamo in mille modi per noi, ma è possibile integrarla anche alla dieta del cane ? Gli fa bene o gli fa male?

Con l'arrivo dell' autunno ci si prepara a una nuova stagione insieme ai propri amici a quattro zampe, ma anche ad integrare le buone e sane abitudini. Per esempio, mangiare frutta e verdura di stagione è un piccolo piacere, e un aiuto per l'ambiente, che dovremmo sempre integrare alla salutare vita quotidiana di tutta la famiglia.

Cosa fa la zucca ai cani?

Facilita la digestione grazie alla presenza di fibre

Ricca di vitamine A, C ed E

Ricca di minerali come potassio e ferro

Agisce come prebiotico per l'intestino canino

Protegge dalle infezioni dell'apparato urinario

Ottimo agente idratante (anche in caso di diarrea)

Favorisce la diuresi

Adatta anche ai cani sovrappeso e obesi

Migliora la regolazione dell'insulina

Combatte la stitichezza

La zucca fa bene ai cani e fa bene anche a noi. Questo ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitacea (come il cetriolo e le zucchine). Il suo colore giallo aranciato indica che la zucca è ricca di carotenoidi e bioflavonoidi, ovvero agenti dall'azione antiossidante e provitaminica. Oltre ad essere dolce, buona e versatile in cucina, tanto che ne mangiamo anche i fiori che i semi.

Tutti i benefici che attribuiamo alla zucca per il nostro corpo li possiamo traslare anche all'organismo dei cani. La zucca è una grande fonte di fibre e, come tale, fa bene all'intestino del cane. In altre parole è un valido alleato contro la stitichezza. Al contrario, in un cane che manifesta episodi di diarrea, la zucca svolge un'azione idratante che aiuta il cane a non indebolirsi troppo in fretta.

Essendo una Cucurbitacea, la zucca infatti è ricca d'acqua. In altre parole mantiene il cane idratato e favorisce la diuresi. La presenza di vitamina C svolge funzione antiossidante e tiene sotto controllo il colesterolo LDL.

Infine, betacarotene ed antiossidanti aiutano a mantenere in buono stato la capacità visiva e proteggono la salute oculare. In altre parole, integrare la zucca alla dieta del proprio cane è una buona idea, anche per i più anziani o le cagne incinta.