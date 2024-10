Il cane ha mangiato i funghi: gli fanno bene? Un cane dovrebbe consumare sempre una quantità limitata di funghi, i quali comunque dovrebbero essere sempre identificati e adatti alla sua alimentazione. Alcuni funghi sicuri per le persone potrebbero non esserlo per il cane, infatti.

I cani possono mangiare i funghi cotti? Se vogliamo somministrare dei funghi al cane, è importante evitare di darglieli secchi o crudi. Cuocerli può essere una buona soluzione, a patto che si rispettino le solite modalità di cottura per ogni alimento del cane: lessatura, o cottura in padella, senza aggiunta di sale, olio o insaporitori e spezie di alcun tipo. Detto ciò, le quantità di funghi che possono essere date al cane sono molto piccole, e variano in base al peso e alla salute dell'apparato digerente dell'animale. In altre parole, se vuoi aggiungere i funghi nell'alimentazione autunnale del cane, parlarne prima col veterinario e discuti con lui per le proporzioni all'interno del piano alimentare settimanale.

I cani possono mangiare funghi porcini? Sì, i cani possono mangiare i funghi porcini, ma solo in piccole quantità. Ogni fungo, indipendentemente dal fatto che sia riconosciuto come velenoso o meno, detiene una piccola dose tossica a cui l'animale è più sensibile dell'uomo. Se possibile, dunque, scegliamo di aggiungere alla ciotola del cane un altro tipo di alimento ed evitiamo i costosi porcini.

I cani possono mangiare funghi champignon? Sì, il cane può mangiare i funghi champignon, ma con moderazione e solo occasionalmente. La carica di tossine dei funghi non è facile da stabilire, e ciò che è perfettamente commestibile per l'uomo può non esserlo per il cane. Ecco perché bisogna sempre selezionare con cura ciò che finisce nella ciotola del cane, anche se può sembrare del tutto innocuo.

Quali sono i funghi velenosi per i cani? Ovolo malefico (Amanita muscaria);

Angelo della morte (Amanita phalloides);

Colombina dorata (Cortinarius orellanus);

Porcino malefico (Boletus satanas);

Angelo distruttore (Amanita virosa);

Tignosa di primavera (Amanita verna);

Galerina marginata;

Ramaria pallida (Manina pallida);

Colombina rossa (Russula emetica). Se sei nel bosco alla ricerca di funghi e ti trovi davanti a una specie che non conosci, dovresti sempre astenerti dal toccarla. Questo naturalmente vale anche per il tuo cane. Ci sono molte specie di funghi "famose" per essere velenose o addirittura letali, ma quelle che sono più ingannevoli sono le meno note, che di conseguenza possono essere raccolte per errore e consumate con gravi conseguenze. Quelli che abbiamo elencato sono solo alcuni dei funghi velenosi più noti, infatti.

Quali sono i sintomi dell’avvelenamento da fungo nel cane? Vomito;

Diarrea;

Febbre;

Mal di stomaco;

Bava alla bocca;

Ingiallimento della pelle;

Perdita della capacità di coordinazione dei movimenti;

Insufficienza epatica;

Coma;

Sanguinamento;

Apatia;

Battito accelerato;

Cosa fare se il cane mangia i funghi? Contatta subito il veterinario. Se il cane ha mangiato dei funghi non commestibili o sconosciuti, magari che ha trovato in giardino o peggio, nel bosco, è importante contattare subito il medico. Sarà lui a formulare un'eventuale diagnosi anche in base ai sintomi manifestati dal cane. In quanto padroni, dobbiamo cercare di fornire al medico tutte le informazioni necessarie a capire quanto spazio di manovra c'è per salvare l'animale da un potenziale avvelenamento (spesso letale). In altre parole, dovremmo essere in grado di dire quanto tempo prima il cane ha mangiato i funghi, quanti ne ha mangiati e che aspetto avessero. La prima fase della cura del veterinario potrebbe cominciare da un'induzione al vomito, in maniera da pulire l'apparato digerente. Detto ciò, la risoluzione del problema molto dipende da quanto tempo è passato dall'ingestione. Dopo un certo numero di ore, le probabilità che l'intossicazione diventi grave, o fatale, si alza. In ogni caso molto dipende dal tipo di fungo ingerito e dalle quantità in base al peso del cane.