I padroni si domandano spesso se i cani maschi vanno in calore e cosa fare a riguardo. Un cane in calore è solito subire dei profondi cambiamenti fisici e comportamentali che bisogna saper riconoscere, in modo da accudirlo nel miglior modo possibile. Un punto da chiarire, molto importante e che spesso si ignora, è che in realtà si tratta di uno stato che interessa solo gli esemplari di sesso femminile . Ciò che avviene nei cani maschi, e che andremo a illustrare quest'oggi, non è propriamente definibile calore, anche se ha dei tratti simili.

Come si comporta un cane maschio in calore?

Prima di tutto bisogna specificare che il cane maschio in realtà non va in calore. O meglio, non come si intende quando si parla di un esemplare di sesso femminile. Una volta raggiunta la maturità sessuale, infatti, un cane maschio è sempre pronto ad accoppiarsi. Le tempistiche non dipendono da lui, che anzi aspetta che lo sia anche una femmina nelle vicinanze.

Più semplicemente, possiamo affermare che un cane maschio in calore non è altro che un cane recettivo all'ovulazione delle femmine nella sua zona. Possedendo, infatti, un olfatto molto più sviluppato di quello dell'uomo, i cani riescono a sentire una femmina in calore anche a distanze molto elevate.

Tuttavia, anche se parlare di cane maschio in calore è inappropriato, si possono notare dei cambiamenti comportamentali quando si accorge che c'è la possibilità di essere accettato da una femmina, che lo possono far rientrare in questa categoria, e che vi andremo ad illustrare.