Ebbene sì, i cani guardano la tv e in alcuni casi apprezzano molto passare qualche minuto ad osservare film e programmi televisivi. Spesso vengono attirati dai rumori, piuttosto che dalle immagini, ma non sono rari i casi in cui i cani si fermano a guardare quello che succede sullo schermo, soprattutto se si tratta di film con altri cani o sport particolarmente movimentati.

Con i televisori di oggi, che hanno lo schermo a cristalli liquidi (LCD), i cani vedono praticamente tutto quello che accade sulla scena. Con le vecchie tv la situazione era più complicata, poiché il framerate di 50/60 Hz creava delle immagini "sfarfallanti" e ben poco gradevoli per i nostri amici (che hanno bisogno di almeno 75 fps per vedere chiaramente).

Come vedono i cani?

I cani hanno una visione molto diversa dalla nostra, e non soltanto per quanto riguarda la soglia di fusione dello sfarfallio. Innanzitutto, il loro campo visivo è più ampio (per via della posizione degli occhi), cosa che gli offre una visione periferica molto migliore della nostra ma che non gli permette di percepire e mettere a fuoco gli oggetti troppo vicini al suo muso. La visione da lontano è molto più sviluppata, anche quando si tratta di individuare soggetti in movimento o al buio.

I cani vedono anche i colori, ma in maniera meno intensa rispetto a quanto succede a noi: riescono per esempio a percepire bene le sfumature del blu-viola e del giallo-verde, mentre hanno difficoltà a individuare i toni del rosso. Il tutto in toni che potremmo definire pastello.

Uno studio del 1992 rivela che i cani possono essere decisamente miopi: il problema della miopia riguarda soprattutto alcune razze come il Pastore Tedesco, il Rottweiler e lo Schnauzer, e può emergere con l'avanzare dell'età.

Secondo studi più recenti, un cane su quattro è miope: oltre ai Rottweiler, mostrano questa tendenza anche i Barboncini e gli Springer Spaniel inglesi. Esistono anche i cani ipermetropi, anche se sono molto meno numerosi: il problema riguarda soprattutto i Pastori Australiani, gli Alaskan Malamute e i Bouvier.