Generalmente, parlando delle fauci di questa creatura, l'attenzione viene riposta sulla sua lingua. Al punto tale da lasciare nel dubbio tanti interlocutori, dinanzi alla domanda citata. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sulla loro dentatura.

I camaleonti rettili in grado di cambiare colore, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, a scopo di tutela personale o attacco. Tra le tante domande in merito a questa specie, con tutte le sue varietà, una delle più diffuse è: i camaleonti hanno i denti ?

Osservandoli da vicino, ci si rende conto di una sostanziale differenza rispetto alla dentatura dei mammiferi: non è presente una barriera tra l'incavo e il dente. Questi strumenti essenziali rimangono fissi per tutta la vita dell'animale. Il che significa che no, i camaleoni non hanno i "denti da latte".

Ma perché si presta così tanta attenzione alla lingua del camaleonte e non ai denti? Le dimensioni hanno di certo il proprio ruolo in questo, come detto. A ciò si aggiunge la capacità d'allungamento della lingua e, in ultimo, la tendenza dei rettili di ingoiare le vittime. I camaleonti hanno invece sviluppato la tendenza a masticare il cibo . I denti consentono di porre nel mirino anche prede più grandi di loro , data l'affilatezza sulla quale possono far peso.

Potendo osservare l'intero delle fauci, si scoprirà come i camaleonti abbia dai 15 ai 22 denti , sviluppati nel corso della sua vita. Non si hanno però informazioni precise su lunghezza e misura esatta.

I denti dei camaleonti sono piccoli e dalla forma conica . Si parla dunque di dentatura acrodonte, nel caso di questo rettile. Ogni lama è identica all'altra e posizionata sul bordo superiore della mascella . Un'eredità passata, di fatto primitiva , che l'evoluzione non ha modificato in gran modo.

Qualora si scelga di acquistare questa creatura, dunque, sarà fondamentale osservare con attenzione lo stato della sua dentatura. Per quanto la perdita di denti in queste creature sia rara, è importante essere consapevoli di come si debba agire in fretta, qualora accadesse. Ciò per evitare che ogni sorta di disturbo possa diffondersi.

Molte creature cambiano i propri denti nel corso della vita. Al di là degli esseri umani, il regno animale è colmo di esempi in tal senso. I camaleonti non hanno però denti sostitutivi . Non ne esiste, dunque, una versione "da latte", per così dire. Sono tutti fusi alla mascella del rettile.

I camaleonti mordono?

Abbiamo parlato di come i denti dei camaleonti siano affilati. È naturale, dunque, chiedersi se questi rettili rappresentino un rischio per gli esseri umani. In parole povere, mordono? Come ogni creatura, il rischio di incappare in una sua reazione violenta non è nullo.

Solitamente, però, un camaleonte emette dei chiari segnali d'avvertimento, prima di mordere. Si tratta però di creature molto rilassate e serene, poco inclini all'attacco, se non per sfamarsi o difendersi.

Occorre imparare a conoscere l'esemplare, prestando molta attenzione. Alcuni camaleonti non apprezzano essere maneggiati. Dovesse accadere, ciò potrebbe comportare una dura reazione. Va da sé che i morsi rappresentino la loro unica vera arma di difesa. Un tipico segnale d'avvertimento è il sibilo. Dinanzi a ciò, sarebbe il caso di non avvicinarsi ulteriormente.

È bene sapere, però, come il morso di un camaleonte non sia doloroso. Di certo non è piacevole ma è ben distante da quello di un cane o un gatto. Può perforare l'epidermide, seppur in maniera non eccessiva, facendo fuoriuscire sangue. Sulle pelli più sensibili, inoltre, può generare una sensazione di bruciore, come il taglio provocato dalla carta.

Subito il morso, la cosa migliore da fare è aspettare che il rettile rilasci il dito. Ciò avviene molto rapidamente, nella maggior parte dei casi. È bene restare calmi e non agitare la mano. Farlo comporta una ferita certa.

E per quanto riguarda la cura? Si consiglia di far pulire i denti del proprio camaleonte al veterinario di fiducia, una volta all'anno. Una routine necessaria e poco gravosa, in termini di tempo e di soldi investiti.