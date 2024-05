Hai trovato un cerbiatto, o un piccolo di capriolo o di daino? Non bisogna agitarsi, né preoccuparsi: potremmo creare danni importanti se interveniamo senza criterio. Questi cuccioli sono normalmente lasciati soli dalle loro madri per periodi brevi mentre quest'ultime si allontanano per cercare cibo o allattare altrove. In breve, ecco cosa dovresti fare e perché non toccarlo.

Quando si tratta di animali selvatici, non bisogna improvvisare. I Centri di Recupero Animali Selvatici, o altri centri autorizzati, sono le strutture che si occupano della fauna selvatica, della cura e riabilitazione degli animali selvatici. Cerca il CRAS più vicino a te (https://elencocras.it/) per avere informazioni su come agire da parte di operatori specializzati che conoscono bene queste situazioni e sanno come comportarsi per il benessere dell'animale.

Se il cucciolo ha evidenti ferite, si trova in un'area soggetta a mietitura imminente, o è in mezzo ad una strada trafficata, è importante intervenire. Tuttavia, anche in questi casi, è fondamentale agire con cura. Chiama immediatamente esperti o autorità competenti per assistenza prima di avvicinarti all'animale. Nel caso in cui il piccolo si trovi in una situazione di pericolo, può essere sufficiente spostarlo di alcuni metri, evitando di toccarlo eccessivamente, e allontanandosi subito dopo l'intervento.

Perché bisogna lasciarlo dov’è, e allontanarsi?

I cerbiatti e i piccoli di capriolo e di daino non emettono odori che attraggono i predatori, e le loro madri li partoriscono in luoghi ritenuti sicuri.

Può capitare che durante una passeggiata ci si imbatta in un cucciolo, apparentemente solo in assenza della madre. Non è esattamente così: la madre è un individuo adulto, che ha sviluppato un naturale timore dell'uomo. Per questo motivo, si allontana alla minima percezione della presenza di un essere umano nei paraggi, mentre il piccolo è al sicuro.

Infatti, i cuccioli sono in grado di mimetizzarsi in maniera efficace e di accovacciarsi a terra, rendendo difficile il loro ritrovamento da parte di un predatore.

Questa condizione è del tutto normale, e non c'è nessun bisogno di intervenire. Allontanandosi, la madre si sentirà nuovamente al sicuro e potrà tornare a controllare la propria prole.

Ti sei allontanato di alcuni metri, ma non vedi tornare la madre?

Anche questo è normale! Gli individui adulti hanno vista, udito e olfatto molto sviluppati: sono prede, e hanno imparato come nascondersi e proteggersi dai pericoli, e l'uomo è percepito come tale. Finché non ci si allontana del tutto dalla zona di ritrovamento del piccolo, la madre non tornerà. In queste situazioni, occorre avere fiducia nell'efficace istinto degli animali selvatici. In sintesi, bisogna lasciare il piccolo dov'è e allontanarsi il più possibile, senza toccarlo.