Gravidanza Isterica del Cane: quanto dura, sintomi e quando viene

Generalmente, la gravidanza isterica del cane si risolve spontaneamente nel giro di 1-3 settimane; tuttavia, ci sono cagnoline che, per via di sintomi più severi, necessitano di un trattamento apposito.

Per la diagnosi corretta sono spesso sufficienti esame obiettivo, anamnesi e racconto dei sintomi da parte del padrone.

Le cause precise sono sconosciute. Alla base c'è senza dubbio un fenomeno ormonale, che ricalca quello che caratterizza le vere gravidanze.

La gravidanza isterica del cane è una condizione che simula i sintomi fisici e comportamentali di una vera gestazione, sebbene la cagnolina non sia veramente incinta.

La gravidanza isterica colpisce soltanto i cani non sterilizzati . In alcune cagnoline è molto comune.

Una falsa gravidanza in un cane può verificarsi indipendentemente dal fatto che l'animale abbia avuto rapporti sessuali.

La gravidanza isterica del cane è una condizione particolare, in cui un cane femmina fertile, dopo l'estro, manifesta sintomi e comportamenti tipici della gravidanza senza però essere effettivamente incinta.

Cause

Gravidanza Isterica nel Cane: quando viene?

Il fenomeno della gravidanza isterica nel cane è connesso a cambiamenti ormonali.

Con l'inizio dell'estro (o calore), le ovaie del cane intensificano la produzione di ormoni sessuali; questi ormoni servono a preparare l'utero ad accogliere e accrescere i feti in caso di gravidanza.

Nella normalità, se la cagnolina rimane incinta, la produzione ormonale rimane elevata fino al termine della gravidanza; se invece la cagnolina non rimane incinta, il processo si interrompe, con gli ormoni cominciano a calare dopo 4-6 settimane.

Alle volte, tuttavia, capita che l'innalzamento dei livelli ormonali si presenta con caratteristiche tali da simulare quello osservato in caso di gravidanza, ragion per cui il cane comincia a manifestare tutti i sintomi connessi a questo evento.

Poiché per l'organismo dell'animale tutto ricorda una vera gestazione (anche se non lo è), nel momento in cui gli ormoni calano com'è naturale che sia, sussistono tutte le condizioni perché si verifichino anche un falso travaglio (dopo una falsa gravidanza) e l'ingrossamento delle mammelle.

Nonostante i numerosi studi a riguardo, la causa precisa del fenomeno della gravidanza isterica del cane rimane un mistero.