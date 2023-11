Gravidanza nel Gatto: quanto dura e quali sono i sintomi

Introduzione Shutterstock La gravidanza nel gatto è una condizione delicata e stressante per la gestante, esattamente come accade nell'essere umano. La gestazione di un cane dura circa 9 settimane. I primi segni possono intravedersi dopo 18-20 giorni dal concepimento; le tipiche prime manifestazioni sono: capezzoli più grandi e più rosa, vomito, malessere dovuto ai cambiamenti ormonali, pancia gonfia, aumento di peso, di appetito e di affettuosità. Questo articolo chiarirà nei dettagli quanto dura la gravidanza nel gatto, quali sono i segni e i sintomi tipici di questa condizione e altre particolarità che possono interessare tutti i padroni di una gatta fertile.

Quanto Dura Quanto dura la Gravidanza di un Gatto? La gravidanza di un cane può durare tra i 61 e i 72 giorni; in genere, la durata canonica si assesta tra i 63 e i 67 giorni.

Il tutto equivale a circa 9 settimane. Per convenzione, la gravidanza dei gatti è suddivisa in 3 fasi, della durata di circa 20 giorni l'una. Diversamente da quanto accade nell'essere umano, una gatta in calore (o estro) può rimanere incinta di due o più gatti differenti, a patto che i rapporti siano ravvicinati e avvengano durante un periodo fertile dell'animale.

Questo è possibile perché i gatti femmina hanno ovulazioni multiple, ossia producono più di un ovulo per ciclo, ragion per cui l'accoppiamento con gatti differenti può portare alla fecondazione di più ovuli.

Il risultato finale è che la gatta partorirà gattini di padri diversi.

Tale evenienza è più comune nei gatti randagi o che selvatici; decisamente meno comune, invece, è nei gatti di allevamento e in quelli domestici. Lo sapevi che… Nel caso di una gatta non di allevamento che rimane incinta, è difficile differenziare senza errore le prime due fasi della gravidanza.

Età di Gravidanza Quando può rimanere Incinta una Gatta? Per rimanere incinta, una gatta deve raggiungere la maturità sessuale. Quest'ultima è generalmente datata al 5°-6° mese di vita, anche se occorre precisare che ci sono gattine che hanno il primo estro (o calore) già a 3-4 mesi di età. Ogni quanto va in calore una Gatta? In una gatta sessualmente matura, i cicli di calore si ripetono ogni 2-3 settimane; ciò vuol dire che l'animale può rimanere incinta più volte nel corso della stagione degli amori, periodo che va febbraio circa a settembre ottobre. Quando diminuisce la Fertilità di un Gatto? Di solito, la fertilità di una gatta si riduce attorno agli 8 anni di vita.

Va detto, tuttavia, che l'unico modo per essere sicuri che una gatta non rimanga incinta è sottoporre l'animale alla sterilizzazione.

Sintomi e Segni Sintomi di Gravidanza nel Gatto Sintomi e segni tipici di gravidanza nel gatto sono: Capezzoli ingrossati e rosa. In genere, questo segno compare dopo 16-20 giorni dal concepimento. Può considerarsi il primo segno di gravidanza.

Vomito. Similmente agli esseri umani, le gatte incinte potrebbero sviluppare nausea e vomito.

Pancia gonfia. Bisognerebbe evitare di essere toccarla, per non farle male o far male ai gattini nell'utero.

Aumento di peso. Le gatte potrebbero aumentano di 1-2 kg durante la gestazione.

Aumento dell'appetito. Ciò può favorire l'aumento di peso. Attenzione, però, che l'aumento di appetito può essere un segno anche di patologie quali per esempio i vermi.

Comportamento maggiormente materno. La gatta potrebbe fare le fusa più spesso di prima e ricercare maggiormente le coccole. Quando si vedono i primi sintomi di Gravidanza nel Gatto? I primi segni di gravidanza nel gatto si possono vedere dopo 16-20 giorni dal concepimento. Va detto che ogni gatta incinta rappresenta un caso sé stante, motivo per cui ci sono animali che mostrano i segni prima e animali che mostrano i segni in una fase più tardiva. Cosa fare se la propria Gatta sembra Incinta? Se si sospetta che la propria gatta sia incinta, è bene rivolgersi immediatamente al veterinario di fiducia, in modo da fornirle il supporto e i controlli di cui ha bisogno.

Diagnosi Come capire su una Gatta è Incinta? Il veterinario potrebbe accorgersi che una gatta è incinta tramite il solo esame obiettivo e ascoltando i comportamenti dell'animale riportati dal padrone. Alle volte, tuttavia, servono indagini più accurate, perché la semplice palpazione (esame obiettivo) non è sempre affidabile. Esami utili Palpazione : è il test più semplice e più veloce, potenzialmente affidabile a partire dal periodo a cavallo tra la 2a e la 3a settimana di gestazione.

Purtroppo, alle volte, la palpazione può indurre a sbagliare la valutazione, motivo per cui se il veterinario ha dubbi dovrebbe combinarla a esami più attendibili.

: è il test più semplice e più veloce, potenzialmente affidabile a partire dal periodo a cavallo tra la 2a e la 3a settimana di gestazione. Purtroppo, alle volte, la palpazione può indurre a sbagliare la valutazione, motivo per cui se il veterinario ha dubbi dovrebbe combinarla a esami più attendibili. Ecografia: è senza dubbio l'esame più attendibile per confermare la gravidanza nel gatto. Si tratta di un test non invasivo e non pericoloso per la gatta. Il periodo ideale di esecuzione è a tra la 3a e la 4a settimana di gestazione.

L'ecografia può aiutare nella stima del numero di gattini presenti in utero.

Infine, altro vantaggio dell'ecografia è che permette di ascoltare i battiti dei mici, segno che sono ancora vivi. Si può fare la radiografia nel Gatto in Gravidanza? La radiografia nel gatto in gravidanza è un esame ammesso; va precisato, tuttavia, che i veterinari lo eseguono solitamente solo verso la 6a settimana di gestazione, quando le ossa dei gattini sono calcificate.

I raggi X servono a valutare se la crescita dei gattini è avvenuta correttamente e a stimarne l'esatto numero. Test di Gravidanza nel Gatto: funzionano? I test di gravidanza realizzati per gli esseri umani sono inutili nei gatti, ossia non servono a diagnosticare una gestazione.

Del resto, i test di gravidanza per gli esseri umani valutano la presenza di un ormone, l'HCG, che è prettamente umano.

Travaglio Quali sono i sintomi e i segni di un Travaglio imminente nel Gatto? Sono diversi i segnali di un travaglio imminente in una gatta incinta; ecco quali sono: Rifiuto del cibo, irrequietezza e ricerca di un posto appartato;

Temperatura corporea che scende a 37,8° C nelle 12-24 ore precedenti il travaglio;

Agitazione;

Volontà di lavarsi spesso;

Contrazioni addominali e secrezioni vaginali.

Gravidanza Isterica nel Gatto Falsa Gravidanza nel Gatto: cos’è? Durante il loro ciclo estrale, alcune gatte non gravide sono oggetto di variazioni ormonali che ricordano molto quelle osservate nelle gatte incinte (calo del progesterone e aumento dei livelli di prolattina). Quando ciò accade, gli animali interessati possono manifestare sintomi e segni tipici delle gatte in gravidanza, inducendo a un errore di valutazione.

Questo tipo di gravidanza è detta gravidanza isterica del gatto.

Alimentazione Come deve essere la Dieta del Gatto in Gravidanza? Le gatte in gravidanza necessitano di una dieta ipercalorica per supportare la crescita e lo sviluppo dei gattini. In commercio, esistono vari tipi cibo: il gatto in gravidanza avrebbe bisogno di un preparato alimentare approvato per la sua condizione. L'alimentazione ipercalorica è indicata a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e andrebbe mantenuta fino allo svezzamento dei gattini (quindi fino a dopo il termine della gestazione). Cosa fare dopo la 6a settimana di Gravidanza? A partire dalla fine del primo mese di gravidanza, la gatta ha bisogno di un maggiore apporto di cibo, per assicurare ai feti il giusto nutrimento. Per realizzare ciò, i veterinari consigliano di somministrare al cane pasti piccoli ma frequenti, in modo che sia favorita la digestione.