Golden retriever: carattere , quanto vive e quanto costa?

Golden retriever, che tipo di cane è? Shutterstock Il Golden retriever è probabilmente la razza canina più nota e amata: si tratta di un cane di taglia grande, un segugio (retriever) dal pelo medio-lungo e dal caratteristico colore dorato lucido, che spicca per animo estroverso e giocoso. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Golden retriever: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Golden retriever è un cane dall'aspetto perfettamente simmetrico ed equilibrato; è un cane potente, che si muove con eleganza e con lunga falcata. Il corpo presenta un torace profonda e costole ben arcuate. Testa e cranio sono larghi e ben cesellati. Il muso è largo e profondo. Il naso è generalmente nero. Ben distanziati, gli occhi sono di marrone scuro e presentano bordi scuri, quasi neri. Le orecchie sono di medie dimensioni ed emergono approssimativamente alla stessa altezza degli occhi. La bocca si presenta con labbra nere, ben disegnate. Le mascelle sono forti e godono di perfetta e regolare chiusura a forbice (ovvero i denti superiori si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono impiantati perpendicolarmente alle mascelle). Il collo è di media lunghezza e muscoloso. Le zampe anteriori sono dritte e caratterizzate da una buona ossatura; le spalle sono arretrate.

Le zampe posteriori sono forti e muscolose; sono dritte, se viste da dietro. I piedi sono rotondi e ricordano quelli di un gatto. La coda emerge dalla schiena ed è abbastanza lunga (arriva generalmente a livello dei garretti, ovvero almeno fino alla tibia); non presenta riccioli in punta. Il pelo è medio-lungo, con frange; può essere liscio o un po' ondulato; il sottopelo è denso e impermeabile. Il colore del manto può variare da un giallo oro a un giallo crema; sul petto, potrebbe essere bianco. Quanto è grande? Un Golden retriever adulto può raggiungere un'altezza di 51-61 cm e un peso di circa 27-34 kg.

Qual è il suo carattere? Il Golden retriever è un cane gentile, amichevole, giocoso, tollerante e dal carattere equilibrato, che si adatta alla perfezione alla vita in famiglia, anche dove ci sono bambini. È un cane da caccia e lo dimostra con la tendenza a trascinare, tirare o trasportare qualsiasi cosa riesca a mettere in bocca. Il Golden retriever è un cane estremamente intelligente, facile da addestrare; per esibire tutto questo potenziale intellettivo, però, è importante istruirlo fin da piccolo con esercizi mentali appositi e premiandolo nel modo corretto. Se ben istruito fin da piccolo, può dimostrarsi un cane estremamente obbediente. Tende a essere amichevole con qualunque essere umano, anche sconosciuto, il che lo rende poco adatto come cane da guardia.

È generalmente amichevole con i bambini; tuttavia, è sempre meglio che ci sia un adulto a supervisionare il contatto con i più piccoli.

Tende a essere amichevole anche con gli altri cani, specie se nella cerchia delle sue conoscenze fin dalla giovane età.

Se abituato fin da piccolo a gatti e altri animali domestici, potrebbe essere amichevole anche con loro, specie se fanno parte della famiglia. Il Golden retriever ama l'acqua, il che spiega perché, quando ne ha l'occasione, si tuffa in laghi o in mare; bisogna, tuttavia, fare attenzione a questa tendenza, perché alle volte potrebbe metterlo in pericolo. È un cane che abbaia poco. Al Golden retriever piace vivere all'aria aperta.

Quanto vive? Un Golden retriever ha un'aspettativa di vita che va dai 10 ai 12 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Golden retriever si trova a suo agio nelle abitazioni con un grande giardino e in quelle situate in zone rurali o semi-rurali, dove, se anche non è disponibile un giardino, può fare lunghe passeggiate all'aperto, in campagna. Soffre decisamente se è costretto a vivere in un appartamento di città, dove non può soddisfare la sua importante richiesta di esercizio fisico. In sostanza, il Golden retriever è un cane ideale per chi ha un ampio giardino e per chi ha facile accesso ad aree di campagna dove poter fare lunghe passeggiate.

Qual è il padrone ideale? Il Golden retriever è un cane adatto anche a proprietari inesperti, in quanto è un animale relativamente facile da ammaestrare per via della sua intelligenza e che ama stare in famiglia. Attenzione, però: il padrone ideale del Golden retriever deve essere consapevole che questo cane, in molti casi, ha bisogno di un addestramento specifico per esprimere al meglio il suo animo coccoloso e amichevole, e la sua intelligenza. Il Golden retriever, inoltre, richiede un padrone attivo, disposto a fare lunghe passeggiate, anche in zona di campagna, dove è facile sporcarsi. Infine, per il Golden retriever serve un padrone paziente per quanto concerne la gestione del pelo, dalla raccolta di quello perso per casa alla toelettatura periodica. In sostanza, il Golden retriever è un cane per tutti, a patto che ci sia una disponibilità verso il suo addestramento, l'esercizio fisico e mentale, e la gestione del suo pelo.

Quanto esercizio fisico può fare? Il Golden retriever nasce come cane da caccia, ragion per ha bisogno di fare molto movimento. In linea generale, un Golden retriever adulto dovrebbe fare almeno 2 ore di esercizio fisico al giorno per mantenersi in forma; le passeggiate in spazi aperti sono ideali per soddisfare questo bisogno. Come tutti i cani da caccia, anche il Golden retriever tende a ingrassare se non si muove abbastanza; quindi, se per un qualche motivo è impossibile fargli fare l'esercizio necessario, occorre tenere sotto controllo quanto mangia. È doveroso segnalare, infine, che la gestione motoria dei cuccioli di Golden retriever è completamente differente da quella degli adulti: fino alla completa maturazione scheletrica dell'animale, infatti, bisogna limitare l'attività fisica, perché il troppo esercizio potrebbe avere ripercussioni sullo sviluppo di ossa e articolazioni, con aumentato rischio di patologie quali la displasia dell'anca del cane e la displasia del gomito del cane.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? In quanto cane di grossa taglia, il Golden retriever è un animale dal grande appetito; ciò implica che bisogna controllarne l'alimentazione (e, come detto in precedenza, l'esercizio fisico), per evitare che ingrassi. Il Golden retriever presenta una richiesta nutrizionale in termini di vitamine e minerali importante e specifica, ragion per cui bisogna pianificare per lui una dieta equilibrata e mirata che tenga conto anche di questo aspetto; ciò vale non solo per il Golden retriever, ma per tutti i cani di taglia grande (nei cani di taglia piccola, le richieste dietetiche sono meno elaborate, più semplici). Poiché il Golden retriever è particolarmente incline a soffrire di problemi di stomaco, dovrebbe mangiare poco, ma spesso, in modo da ridurre il suddetto rischio. Una dieta corretta permette al Golden retriever di arrivare a vivere 10-12 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Come tutti i cani dal pelo lungo e fitto, il Golden retriever ha bisogno di una toelettatura frequente: gli esperti consigliano di eseguirla almeno a giorni alterni. Prendersi cura periodicamente del pelo di questa razza canina è molto importante, perché evita che il sottopelo, che è idrorepellente (respinge l'acqua), si aggrovigli e risulti molto fastidioso nel momento in cui il padrone vi passa la spazzola.

Con una toelettatura frequente si evitano che si formino aggrovigliamenti difficile da districare. Infine, un consiglio per la pulizia del pelo dopo una passeggiata sotto la pioggia e nel fango: è meglio aspettare che il pelo si asciughi, perché pulirlo diviene un'operazione molto più semplice.

Quanto costa? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un Golden retriever può costare tra i 1.000 e i 2.000 euro.

Qual è la sua storia? Si ritiene che il fondatore della razza Golden retriever sia Sir Dudley Marjoribanks, anche noto come Lord Tweedmouth, che acquistò nel 1865 un cane di nome Nous e dal pelo giallo a Brighton (Inghilterra) e lo incrociò con una femmina frutto di un incrocio tra un Wavy Coated Retriever di colore nero e un Tweed Water Spaniel di colore fegato. Da questo incrocio nacquero dei cuccioli di colore giallo, che successivamente il Lord sottopose assieme ai loro discendenti a una serie di incroci ulteriori con Bloodhound, Irish setter (Red setter) e Labrador, per migliorarne l'olfatto e aumentarne il numero di ossa. Il risultato finale fu appunto il Golden retriever, che però fino al 1913 era noto come Golden flatcoats.