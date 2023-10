Giardia nel Gatto: sintomi, cura e quanto dura

Generalità Shutterstock La giardia nel gatto è una comune infezione che colpisce il tratto gastrointestinale. Giardia, in realtà, è il nome di un microrganismo, per l'esattezza un protozoo flagellato ubiquitario, presente in tutto il Mondo.

I gatti possono contrarre l'infezione correlata – la giardiasi – ingerendo la forma cistica del protozoo presente in terreni, cibi o acqua contaminati. Nel gatto, la giardiasi può causare sintomi gastrointestinali, quali diarrea intermittente, feci con muco, maleodoranti e tendenti a un colore verdastro, e fastidio addominale; talvolta, inoltre, può provocare anche carenza di energia, letargia, calo dell'appetito e perdita di peso. Solo un esame delle feci accurato permette di stilare la diagnosi di giardiasi. La terapia di prima linea è farmacologica; i medicinali più usati sono il fenbendazolo e il metronidazolo. Nelle prossime righe, l'articolo approfondirà in dettaglio cos'è la giardia, come infetta il gatto, quali sintomi provoca, la diagnosi e la terapia.

Cos'è Giardia nel Gatto: Cos’è? La giardia è un parassita unicellulare, ubiquitario, che provoca un'infezione intestinale nota come giardiasi.

Si parla di giardia nel gatto quando l'animale sviluppa appunto la giardiasi. Nell'essere umano, la giardia provoca la cosiddetta diarrea del viaggiatore.

Cause La giardiasi nel cane è dovuta al protozoo giardia. Cos’è la Giardia? La giardia è un protozoo flagellato, un parassita che vive nell'acqua. È cosmopolita: come ospiti, infatti, ha l'essere umano e altre 40 diverse specie animali. Organismo unicellulare, la giardia esiste in due forme vitali: la forma cistica e la forma trofozoitica (o trofozoita). Forma cistica La forma cistica è più resistente e consente al parassita di sopravvivere alle avversità del terreno per molto tempo; giardia è in forma cistica nelle feci che l'animale infetto si appresta a eliminare.

La forma cistica è definita tale perché ha l'aspetto di una sfera. Forma trofozoitica Il trofozoita, invece, è la forma che assume giardia quando si trova nell'intestino; è più fragile della forma cistica, ma è anche quella che ha proprietà replicative e infettive.

Giardia diventa trofozoita nell'intestino tenue; qui, grazie ai suoi flagelli, si aggancia alla mucosa della parete intestinale e comincia a replicarsi, causando l'infezione. Dove si trova la Giardia? Giardia è ubiquitario ed è rinvenibile in tutto il Mondo.

Predilige gli ambienti acquatici e umidi. Giardia nel Gatto: come si prende? I gatti contraggono la giardia ingerendo acqua, cibo od oggetti contaminati da feci di un animale infetto; si ricorda che nelle feci, il protozoo è in forma cistica. La trasmissione della giardia avviene per via oro-fecale: questo significa che il patogeno passa dalle feci di un animale infetto all'apparato digerente di un animale sano, appunto attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati. I gatti possono infettarsi e reinfettarsi facilmente, anche solo per colpa di cisti presenti su un'area di pelo, sui polpastrelli o sulle zampe. Una volta ingerite e giunte nell'intestino tenue, le cisti della giardia si trasformano in trofozoiti; una parte di questi si aggancia alla mucosa intestinale e cominciano a dividersi, dando avvio all'infezione, e una parte si trasforma nuovamente nella forma cistica, per prepararsi all'espulsione con le feci dell'animale. Lo sapevi che… Il passaggio della giardia dall'intestino alle feci richiede una tempistica variabile dai 5 ai 12 giorni. Giardia nel Gatto: tempi di incubazione La giardia nel gatto ha un tempo di incubazione di 1-2 settimane. Giardia nel Gatto: quale animale si ammala? Non tutti i gatti con tracce di giardia nelle feci sono affetti da giardiasi. In linea generale, se il gatto sta bene e non presenta sintomi gastrointestinale (es: diarrea), significa che non è in corso un'infezione sintomatica importante; viceversa, se il gatto soffre di diarrea, vuol dire che il parassita ha infettato l'organismo in modo rilevante. Per un gatto, la possibilità di ammalarsi di giardiasi dipende fondamentalmente dallo stato di salute: un gatto adulto sano può contare su un sistema immunitario capace di difenderlo dall'azione infettiva di giardia; i gatti giovani, quelli anziani e quelli con patologie croniche (es: leucemia felina o FeLV e FIV), invece, presentano un sistema immunitario meno efficiente e, per questo, tendono ad ammalarsi con maggiore facilità. Precisazione importante: il gatto infetto, ma sano, espelle comunque feci contaminate che possono infettare altri animali, qualora vi entrassero in contatto. Sono più suscettibili alla giardia i gatti anziani, i gattini piccoli e i gatti con patologie croniche, questo per via di un sistema immunitario più debole. Giardia nel Gatto: fattori di rischio La possibilità di sviluppare la giardiasi aumenta in funzione del numero di cisti presenti nell'ambiente in cui vive il gatto.

Ovviamente, più un luogo è popolato di animali, più alto è il rischio di contrarre l'infezione.

Ecco, allora, che la giardiasi è più comune in ambienti come i rifugi, le colonie o i negozi di animali.

Sintomi e Complicanze Giardia nel Gatto: come si manifesta? La giardia nel gatto si manifesta tipicamente con: Diarrea improvvisa e intermittente;

Feci molli con muco, dal cattivo odore e, talvolta, con sfumature verdastre e tracce ematiche;

Fastidio/dolore addominale;

Vomito (poco comune). Nei casi più gravi, l'animale potrebbe presentare anche mancanza di energia, letargia, riduzione dell'appetito e/o perdita di peso. Si ricorda che i gatti adulti sani, con tracce di giardia nelle feci, sono solitamente asintomatici, poiché dal punto di vista immunitario riescono a controllare efficacemente il parassita all'interno del proprio apparato digerente. Giardia nel Gatto: quanto dura? È ipotizzabile che un gatto soffra di giardia se i sintomi che ricordano l'infezione durano per diverse settimane, senza accennare a un miglioramento. Giardia nel Gatto: è pericolosa? La giardiasi non è un'infezione letale per i gatti, salvo questi non presentino un sistema immunitario fortemente compromesso, che porta alla comparsa di gravi complicanze A ogni modo, i gatti che sviluppano un'infezione sintomatica richiedono sempre un trattamento adeguato, al di là che siano o meno in pericolo di vita.

Diagnosi Giardia nel Gatto: come riconoscerla? Per diagnosticare la giardia nel gatto, i veterinari si affidano a un esame delle feci.

Il test potrebbero dare un falso negativo, questo perché l'espulsione delle cisti con le feci avviene in modo intermittente; la soluzione a questo problema è prelevare e analizzare almeno un altro campione di feci. Dal punto di vista strettamente pratico, l'analisi laboratoristica delle feci si basa sul controllo della presenza di antigeni specifici di giardia.

Terapia Come si cura la Giardia nel Gatto? Nei gatti sintomatici, la giardia richiede un trattamento farmacologico; i medicinali più usati, singolarmente o in combinazione a seconda del caso clinico, sono due: Fenbendazolo ;

; Metronidazolo. La somministrazione di questi farmaci può prolungarsi per 5-7 giorni, a seconda di quanto stabilito dal veterinario curante.

Se il gatto non accenna a migliorare con uno dei due, ci sono le basi per ricorrere a una terapia combinata, in cui trovano impiego entrambi i medicinali contemporaneamente. Il fenbendazolo è un agente antiparassitario. Il metronidazolo, invece, è un principio attivo di origine sintetica dotato di attività antibatterica e antiprotozoaria. In caso di disidratazione e grave diarrea, il veterinario potrebbe prescrivere altri farmaci, appositamente per controllare queste condizioni. Importanti, poi, sono un'azione mirata sulla dieta e su aspetti come l'igiene del gatto e la pulizia dell'ambiente. Lo sapevi che… I farmaci per la giardia si presentano in compresse; il loro sapore sarebbe amaro, se non fosse che sono rivestite da un film aromatizzato. Dieta nel Gatto con Giardia Il veterinario potrebbe prescrivere una dieta specifica, che aiuti l'apparato digerente a riprendersi. Igiene del Gatto con Giardia I gatti devono essere lavati/puliti completamente nell'ultimo giorno di trattamento farmacologico; ciò serve a eliminare ogni traccia di cisti dal pelo e da altri parti del corpo.

Come detto, residui della forma cistica di giardia possono causare una reinfezione. Pulizia dell'ambiente I comuni disinfettanti e la pulizia a vapore sono sufficienti a eliminare ogni traccia di giardia dall'ambiente. La pulizia del luogo dove vive l'animale è doverosa, per evitare reinfezioni.

Importante, poi, è anche lo smaltimento immediato delle feci.