Giardia nel Cane: sintomi, quanto dura e come si cura

Nelle prossime righe, l'articolo approfondirà in dettaglio cos'è la giardia, come infetta il cane, quali sintomi provoca, la diagnosi e la terapia.

Giardia è un protozoo flagellato ubiquitario, rinvenibile in tutto il Mondo. I cani possono contrarre l'infezione correlata – la giardiasi – ingerendo la forma cistica del protozoo presente in terreni, cibi o acqua contaminati.

Cause

La giardiasi nel cane è dovuta al protozoo giardia.

Cos’è la Giardia?

La giardia è un protozoo flagellato, un parassita che vive nell'acqua. È cosmopolita: come ospiti, infatti, ha l'essere umano e altre 40 diverse specie animali.

Organismo unicellulare, la giardia esiste in due forme vitali: la forma cistica e la forma trofozoitica (o trofozoita).

Forma cistica

La forma cistica è più resistente e consente al parassita di sopravvivere alle avversità del terreno per molto tempo; giardia è in forma cistica nelle feci che l'animale infetto deve eliminare.

La forma cistica è definita tale perché ha l'aspetto di una sfera.

Forma trofozoitica

Il trofozoita, invece, è la forma che assume giardia quando si trova nell'intestino; è più fragile della forma cistica, ma è anche quella che ha proprietà replicative e infettive.

Giardia diventa trofozoita nell'intestino tenue; qui, grazie ai suoi flagelli, si aggancia alla mucosa della parete intestinale e comincia a replicarsi, causando l'infezione.

Dove si trova la Giardia?

Giardia è ubiquitario ed è rinvenibile in tutto il Mondo.

Predilige gli ambienti acquatici e umidi.

Giardia nel Cane: come si prende?

I cani contraggono la giardia ingerendo acqua, cibo od oggetti contaminati da feci di un animale infetto; si ricorda che nelle feci, il protozoo è in forma cistica.

La trasmissione della giardia avviene per via oro-fecale: questo significa che il patogeno passa dalle feci di un animale infetto all'apparato digerente di un animale sano, appunto attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati.

I cani possono infettarsi e reinfettarsi facilmente, anche solo per colpa di cisti presenti su un'area di pelo, sui polpastrelli o sulle zampe.

Una volta ingerite e giunte nell'intestino tenue, le cisti della giardia si trasformano in trofozoiti; una parte di questi si agganciano alla mucosa intestinale e cominciano a dividersi, dando avvio all'infezione, e una parte si trasforma nuovamente nella forma cistica, per prepararsi all'espulsione con le feci dell'animale.

Lo sapevi che… Il passaggio della giardia dall'intestino alle feci richiede una tempistica variabile dai 5 ai 12 giorni.

Giardia nel Cane: quale cane si ammala?

Non tutti i cani con tracce di giardia nelle feci sono affetti da giardiasi.

In linea generale, se il cane sta bene e non presenta sintomi gastrointestinale (es: diarrea), significa che non è in corso un'infezione sintomatica importante; viceversa, se il cane soffre di diarrea, vuol dire che il parassita ha infettato l'organismo in modo rilevante.

Per un cane, la possibilità di ammalarsi di giardiasi dipende fondamentalmente dallo stato di salute: un cane adulto sano può contare su un sistema immunitario capace di difenderlo dall'azione infettiva di giardia; i cani giovani e quelli anziani, invece, sono scoperti dal punto di vista immunitario e, per questo, tendono ad ammalarsi con maggiore facilità.

Precisazione importante: il cane infetto, ma sano, espelle comunque feci contaminate che possono infettare altri animali, qualora vi entrassero in contatto.

Sono più suscettibili alla giardia i cani anziani e i cuccioli, questo per via di un sistema immunitario più debole.

Giardia nel Cane: fattori di rischio

La possibilità di sviluppare la giardiasi aumenta in funzione del numero di cisti presenti nell'ambiente in cui vive il cane.

Ovviamente, più un luogo è popolato di animali, più alto è il rischio di contrarre l'infezione.

Ecco, allora, che la giardiasi è più comune in ambienti come i canili, i negozi di animali e i rifugi.