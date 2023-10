Gengivite nel Gatto: quali sono i sintomi e i rimedi?

Il gatto affetto da gengivite ha dolore in bocca, ragion per cui fatica a mangiare e a pulirsi il pelo ; inoltre, tende ad avere un alito cattivo e a sbavare.

Anche nota come gengivite felina , la gengivite nel gatto può manifestarsi con diversi gradi di severità, per effetto di svariati fattori.

Per approfondire lo stato di salute dell'animale, potrebbero far seguire esami del sangue e delle urine (per controllare la presenza di malattie sistemiche), e una radiografia dei denti (per valutare lo stato di salute dentale).

Terapia

Come curare la Gengivite nel Gatto?

In presenza di gengivite, la prima cosa da fare è eliminare la placca dentale e il tartaro; per fare ciò, il veterinario si affida alla pulizia dentale, rigorosamente in anestesia generale.

Questo approccio terapeutico, tuttavia, ha un limite: nel tempo, la placca potrebbe riformarsi e la gengivite ripresentarsi.

Si ricorda che la quantità di placca non è direttamente proporzionale al grado di gengivite: ci sono gatti, infatti, con poca placca e popolazioni batteriche relativamente scarse che soffrono di gravi forme di gengivite.

Nei gatti con gengiviti ricorrenti nonostante la pulizia dentale, il veterinario potrebbe prescrivere altre terapie quali:

Estrazione dentale. È un intervento invasivo, ma spesso efficace e capace di migliorare la qualità di vita dell'animale:

Terapia antibiotica;

Terapia antinfiammatoria, con corticosteroidi;

Gengivectomia (rimozione della gengiva sofferente).

Anche il padrone può fare la sua parte: per mantenere i denti puliti, infatti, può impiegare uno spazzolino da denti per gatti, un dentifricio apposito e gli spray alla clorexidina (una sostanza apposita che pulisce i denti).

Importante! Per un uso appropriato della clorexidina, è bene rivolgersi al veterinario di fiducia.

Come abituare il Gatto allo spazzolino da denti

Agli inizi, nel gatto, non è facile usare lo spazzolino da denti: bisogna, infatti, abituare l'animale a questa novità e al fatto che gli verrà toccata la bocca.

Per agevolare l'uso dello spazzolino, esistono vari trucchi, come per esempio somministrare in associazione uno snack appetitoso, che l'animale identifichi come un premio.

Fondamentalmente, il problema di base è abituare il gatto a farsi toccare la bocca.

Come usare lo spazzolino da denti nel Gatto

Lo spazzolino andrebbe fatto passare sul bordo gengivale e sulla parte esterna dei denti, per un tempo complessivo di 15-30 secondi.

Gengivite nel Gatto: recupero dopo l’estrazione dentale