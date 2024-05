Genetta: quanto costa e come capire se prenderla

Roditori;

Insetti;

Cibo per gatti di qualità;

Cibo per furetti;

Ossa.

Un altro motivo per cui non è semplicissimo tenere la genetta è che come abbiamo accennato all'inizio, questi animali devono seguire una dieta specifica che, per altro, dovrebbe essere simile a quella che seguirebbero in natura: la maggior parte dei cibi somministrati dovrebbe pertanto consistere in piccoli mammiferi e insetti, che possono essere acquistati surgelati nei negozi che vendono alimenti per serpenti e altri rettili.

È possibile integrare la somministrazione di roditori e insetti con cibo per gatti di qualità e cibo per furetti, ma non è possibile pensare che siano la sua fonte primaria di sostentamento. Inoltre, se l'animale non ha la possibilità di sgranocchiare delle prede è bene fornirle con regolarità ossa da spolpare, un'abitudine importante per la sua salute dentale.