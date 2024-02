Prima di addentrarci nell'elenco delle cure essenziali che richiede questo rettile, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Può sembrare insolito avere in casa un geco leopardino , come tenerlo e cosa dargli da mangiare è la domanda più importante, ma vi sorprenderà scoprire che non richiede molte cure in più di un normale animale domestico.

È anche importante immergere il geco in una pentola poco profonda di acqua tiepida per circa 10-15 minuti una o due volte a settimana. Ciò aiuterà con l'idratazione e l'umidità. Potrebbe essere necessario completare questo processo più spesso se il tuo geco sta perdendo il pelo.

Pulisci la gabbia una volta al giorno per rimuovere le feci . Circa due volte al mese, togli tutto, butta via il substrato, strofina e disinfetta la gabbia e tutti gli oggetti al suo interno per ridurre l'accumulo di batteri .

E proprio come molte altre lucertole, quando si sentono minacciati, i gechi leopardo possono autoamputarsi la coda come meccanismo di difesa.

Quando porti a casa per la prima volta il tuo geco leopardo, puoi iniziare a socializzare, ma con molta tranquillità. Tollereranno una certa quantità di contatto, ma non esagerare, altrimenti il ​​tuo geco leopardo potrebbe stressarsi.

I gechi leopardini non sono inclini a mordere e di solito si muovono lentamente. Sono noti per essere molto rumorosi , soprattutto quando hanno fame , ed emettono cinguettii e squittii.

I gechi leopardo sono per lo più gechi notturni , che vivono a terra, generalmente docili e facili da domare. Non hanno i puntali appiccicosi come gli altri gechi, quindi non si arrampicano sui muri. Inoltre, a differenza degli altri gechi, hanno le palpebre .

Terrario per geco leopardino: caratteristiche e prezzo

Un terrario o acquario da 35 litri (10 galloni) è la misura minima per un geco leopardino. Il prezzo di un terrario di queste dimensioni può variare tra i 50 e gli 80 euro, ma se avete anche un vecchio acquario che non trattiene più l'acqua funziona perfettamente per i gechi leopardo. Tieni insieme i gechi maschi e femmine solo se vuoi occuparti della riproduzione. Come la maggior parte dei rettili, i gechi leopardo sono per la maggior parte creature solitarie e non si sentono soli né desiderano la compagnia di altre lucertole se non durante l'accoppiamento.

I gechi leopardini amano trovare nascondigli nel loro ambiente e sono animali notturni, preferendo uscire allo scoperto di notte. Fornisci mezzi tronchi come spazio per nascondersi e arrampicarsi. Anche le caverne e i nascondigli commerciali per rettili, le rocce e le semplici scatole di cartone sono buone opzioni.