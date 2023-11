Il gatto tabby viene anche definito come gatto soriano . Anche in questo caso, pertanto, quando si parla di soriano non ci si riferisce ad una razza di gatto.

Anche noto come "mantello tigrato", il tabby rappresenta la tipologia di pelliccia più diffusa in natura. Difatti, si ritiene che si tratti del mantello selvatico originale da cui sono derivati tutti gli altri in seguito a differenti mutazioni .

Al contrario di quanti molti erroneamente pensano, no. Il gatto tabby non costituisce una razza di felino domestico . Con il termine "tabby", infatti, si vuole indicare una particolare caratteristica del mantello dei gatti.

Il gatto tabby - o gatto soriano, che dir si voglia - si caratterizza per un mantello con tigrature che si disegnano su un colore di fondo - variabile dal giallo al grigiastro - noto come " agouti ".

Poiché il tabby è una particolare tipologia di mantello, esso può manifestarsi in diversi tipi di gatti, sia di razza che non. Fra le razze che possono annoverare una pelliccia di questo tipo ricordiamo:

Tipi di Tabby

Come riportato dall'Anagrafe Nazionale Felina, esistono ben quattro differenti tipi di mantello tabby. Entriamo più nel dettaglio.

Mackerel Tabby

Il mackerel tabby è un manto tigrato caratterizzato da linee verticali non interrotte. Il termine "mackerel" significa "sgombro", come il pesce la cui pelle si distingue proprio per la presenza di striature che determinano un disegno tigrato sulla sua superficie corporea.

I gatti con questo tipo di mantello tabby presentano una linea nera che non si interrompe mai e che corre dalla nuca fino alla base della coda. Quest'ultima, insieme a zampe e collo si presenta ben inanellata, mentre le cosce, le spalle e i fianchi cono adornati con sottili e continue strisce parallele fra loro. La pelliccia sulla pancia, invece, presenta tante piccole macchie rotonde o pois. Sulla fronte dei gatti mackerel tabby è presenta la tipica "M", mentre sulle guance si apprezzano due o tre righe che ne seguono il contorno.

Shutterstock Gatto Europeo Mackerel Tabby

Ticked Tabby o mantello abissino

Il ticked tabby è il mantello tipico dei gatti di razza Abbisina. Il colore di fondo - l'agouti - in questo caso si distribuisce in maniera uniforme su tutto il corpo dell'animale. Ciascun pelo possiede bande di colore diverse regolarmente alternate le une con le altre; la sua radice è color albicocca, mentre la punta è del colore di base. Quest'ultimo può essere, a seconda dei casi, cinnamon, fawn, nero, blu, chocolate. Muso, collo, zampe e coda possono presentare o meno delle tigrature. Sulla fronte non manca la classica "M".

Questa particolare tipologia di manto tabby si riscontra soprattutto nei gatti selvatici che vivono in zone desertiche ed aride, così come nei gatti della savana. Fra le razze domestiche, invece, il manto ticked tabby - oltre che sugli Abissini - può essere presente nel Gatto di Ceyilon o nel Singapura.

Shutterstock Gatto Abissino Ticked Tabby

Spotted Tabby

I gatti con mantello spotted tabby si caratterizzano per la presenza di tante piccole macchie ben separate le une dalle altre e regolarmente distribuite lungo il corpo dell'animale. Tali macchie possono avere una forma rotonda, oppure ovale. Dalla nuca alla base della coda del gatto può essere presente una sottile e ininterrotta linea nera. Il collo presenta due righe ininterrotte, mentre zampe e coda sono inanellate. Sulla fronte è presente la tipica "M", mentre sulle guance - così come in altre tipologie di manto tabby - sono presenti due o tre righe che ne seguono il contorno.

Il mantello spotted tabby è anche definito come maculato. Fra le razze di gatto che presentano questo manto spiccano l'Ocicat e il Gatto egiziano. Il caratteristico mantello del Bengalese, invece, si può considerare come uno spotted modificato.

Shutterstock Gatto Orientale Spotted Tabby

Blotched Tabby o Classic Tabby

Il blotched tabby - anche noto come classic tabby o come marmorizzato classico - presenta peculiarità che non passano certo inosservate. Sul colore di fondo, infatti, la striatura assume la conformazione di una sorta di farfalla di cui è possibile distinguere il disegno delle ali superiori e inferiori sui fianchi e sulle spalle dell'animale. Dal collo alla base della coda è possibile distinguere tre grosse linee: una centrale e altre due parallele ad essa. Zampe e coda sono inanellate, mentre sul collo sono presenti due righe ininterrotte. Il manto sull'addome presenta tanti piccoli pois. Anche in questo caso, non mancano la classica "M" sulla fronte e le due o tre righe che seguono i contorni delle guance.