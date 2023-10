Così come avviene negli esseri umani, anche i gatti possono andare incontro a stress e ansia manifestando segni e sintomi riconducibili a queste condizioni. Lo stress, per altro, rappresenta un elemento significativo nello sviluppo di problemi comportamentali e malattie comuni nei nostri felini domestici. Per questo motivo, è molto importante che i proprietari siano in grado di riconoscere i segnali che qualcosa nel gatto non va, al fine di poter intervenire tempestivamente per garantirne il benessere. Shutterstock

Come capire se un gatto è stressato? Entro certi limiti, il gatto è in grado di gestire lo stress correlato allo stile di vita della sua stessa specie. Lo stress nel micio, infatti, è regolato dall'organismo (in particolare, dal sistema nervoso simpatico e dall'asse ipotalamo-ipofisi-surrene o HPA) attraverso il rilascio di ormoni che preparano il gatto nell'affrontare determinate situazioni. Tuttavia, quando il gatto si trova in condizioni di stress continue, questi sistemi potrebbero non essere efficaci nel gestire la situazione, determinando la comparsa di segni e sintomi tipicamente riconducibili alla condizione stressante in cui il felino si trova. Un gatto stressato, pertanto, assume atteggiamenti e comportamenti insoliti che, talvolta, potrebbero essere mal interpretati dal proprietario.

Cause dello stress nel gatto Gatto stressato: quali sono le possibili cause? Le cause che possono determinare stress nel gatto possono essere connesse sia all'ambiente circostante che agli esseri umani che vivono con lui o ad altri animali, siano anch'essi gatti o di altra specie. Fra le principali cause che potrebbero favorire l'insorgenza di stress nel gatto, ritroviamo: Comportamenti inappropriati da parte del proprietario, ad esempio, atteggiamento troppo intrusivo.

Ambiente non sufficientemente arricchito e non idoneo ad ospitare un gatto (ad esempio, numero di cassette per i bisogni insufficienti, mancanza di giochi e stimoli, mancanza di aree in cui il gatto può riposare tranquillo, ecc.).

. Esperienza traumatiche, incluso l'abbandono.

Gatto stressato sintomi: quali sono? Imparare a conoscere i segni e i sintomi manifestati da un gatto stressato è fondamentale. Tali sintomi possono essere distinti in sintomi da stress acuto e sintomi da stress cronico. Entriamo nel dettaglio. Sintomi da stress acuto Immobilità : il gatto stressato tende a rimanere immobile nel tentativo di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, al fine di non essere visto.

: il gatto stressato tende a rimanere immobile nel tentativo di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, al fine di non essere visto. Tendenza a nascondersi in un luogo considerato da lui sicuro e a rimanervi finché non ritiene che la situazione si sia calmata.

in un luogo considerato da lui sicuro e a rimanervi finché non ritiene che la situazione si sia calmata. In mancanza di un nascondiglio sicuro, il gatto stressato può reagire attuando comportamenti e un linguaggio del corpo tale da apparire aggressivo e sulla difensiva , con l'intento di dissuadere ciò che lui percepisce come una minaccia dall'avvicinarsi, quali: Soffi e vocalizzi simili a una sorta di ruggito; Schiena inarcata e zampe dritte per cercare di sembrare più grande di quanto effettivamente è; Pelo dritto; Orecchie all'indietro; Pupille dilatate; Tremori; Bava.

e , con l'intento di dissuadere ciò che lui percepisce come una minaccia dall'avvicinarsi, quali: Se il gatto assume un comportamento effettivamente aggressivo, solitamente si accuccia a terra, tirando le orecchie completamente indietro e aumentando il tono e il volume dei vocalizzi. Minzione involontaria o defecazione. Shutterstock Sintomi da stress cronico Lo stress cronico si manifesta con sintomi diversi da quelli sopra elencati che non sempre sono facilmente riconoscibili, in quanto potrebbero manifestarsi in maniera più subdola o essere scambiati per manifestazioni di altro tipo. In particolare, i sintomi da stress cronico potrebbero influire sui comportamenti quotidiani del felino. Più nel dettaglio, fra i possibili sintomi di stress cronico, ritroviamo: Alterazioni dell'appetito : un gatto sottoposto a stress cronico può manifestare inappetenza oppure una fame eccessiva.

: un gatto sottoposto a stress cronico può manifestare inappetenza oppure una fame eccessiva. Aumento o diminuzione della motilità intestinale , con conseguente aumento o diminuzione dell'espletamento dei bisogni.

, con conseguente aumento o diminuzione dell'espletamento dei bisogni. Minzione inappropriata non all'interno della cassetta per i bisogni.

non all'interno della cassetta per i bisogni. Pigrizia e mancanza di risposta ai solleciti e agli stimoli di gioco.

e ai solleciti e agli stimoli di gioco. Aumento o diminuzione delle operazioni di grooming e tolettatura : lo stress cronico può influire anche su questo aspetto. Talvolta, un gatto stressato può leccarsi in maniera compulsiva fino a perdere il pelo nella zona trattata (alopecia) o fino a crearsi vere e proprie lesioni o piaghe; oppure potrebbe smettere del tutto di leccarsi.

: lo stress cronico può influire anche su questo aspetto. Talvolta, un gatto stressato può leccarsi in maniera compulsiva fino a perdere il pelo nella zona trattata (alopecia) o fino a crearsi vere e proprie lesioni o piaghe; oppure potrebbe smettere del tutto di leccarsi. Eccessiva sonnolenza .

. Tendenza a nascondersi spesso o a rimanere sempre nascosto.

spesso o a rimanere sempre nascosto. Vocalizzi continui .

. Cambi comportamentali : un gatto dal temperamento mansueto e tranquillo, se sottoposto a stress, potrebbe divenire agitato e aggressivo, oppure potrebbe assumere comportamenti insoliti e inusuali.

: un gatto dal temperamento mansueto e tranquillo, se sottoposto a stress, potrebbe divenire agitato e aggressivo, oppure potrebbe assumere comportamenti insoliti e inusuali. Comportamenti ripetitivi e compulsivi.

Cosa fare se il gatto è stressato? Se ci si trova di fronte a un gatto stressato o ad un gatto con comportamenti insoliti, è opportuno consultare il proprio veterinario ed illustrargli la situazione, spiegando dettagliatamente i comportamenti dell'animale. Il veterinario sarà in grado di determinare se lo stress è riconducibile a una qualche patologia non ancora diagnosticata o ad eventuali altre cause organiche, oppure se è riconducibile ad altri aspetti connessi all'ambiente o al gruppo/famiglia in cui il gatto vive. Una volta individuata la causa origine dello stress, il veterinario potrà fornire utili indicazioni sugli approcci che è meglio adottare per risolvere il problema.