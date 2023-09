Gatto strabico: perché incrocia gli occhi?

Gli assi degli occhi del gatto decorrono normalmente lungo piani paralleli; eventuali deviazioni dell'asse oculare danno luogo a casi di strabismo. Di solito, il difetto è di natura congenita (presente dalla nascita) e non comporta gravi problemi nel felino. Anzi, viene considerato un tratto distintivo di alcune razze. Lo strabismo si riscontra soprattutto nel gatto siamese, himalayano, birmano ed albino.

Nei gatti siamesi, himalayani e birmani, il lieve strabismo convergente può anche essere accompagnato da un leggero dondolio degli occhi (chiamato nistagmo errante) quando gli occhi sono a riposo. Lo strabismo e il nistagmo in questi gatti sono dovuti a un cablaggio anomalo tra gli occhi e il cervello, causato dall'influenza del gene himalayano che i gatti portano. Queste condizioni sono tratti accettati in questi gatti e non causano loro grossi problemi. I tratti sono considerati una caratteristica normale di questi gatti.