Il Savannah è un felino alto e magro, con gambe lunghe e collo anch'esso piuttosto lungo. È un gatto muscoloso e con un'ossatura media. Gli esemplari adulti possono raggiungere una lunghezza di 50-55 cm e un peso compreso fra i 5 e gli 11 kg, in funzione della generazione di appartenenza (vedi capitolo successivo per maggiori informazioni).

In linea generale, per coloro che sono totalmente inesperti nella gestione di gatti Savannah, gli allevatori tendono a consigliare l'acquisto da una generazione F3 in poi. I Savannah di generazione da F4 a F8 tendono ad avere tratti fisici e caratteriali simili a quelli di generazione F3, anche se sono meno influenzati dai geni provenienti dal servalo africano.

In quanto felini pieni di energia ed estremamente intelligenti, i gatti Savannah amano essere coinvolti in attività e giochi. Comunicano non solo con il linguaggio del corpo, ma anche con miagolii e vocalizzi forti e chiari ogniqualvolta hanno qualcosa "da dire".

Ad ogni modo, anche se di origine selvatica, il Savannah è un gatto tendenzialmente socievole e può affezionarsi molto ai membri della famiglia in cui vive, seguendo i proprietari per la casa in maniera simile a quanto farebbe un cane. Nonostante ciò, non amano essere presi in braccio, piuttosto, preferiscono restare accanto al proprietario.

Come anticipato, i Savannah di generazione F1 tendono ad assomigliare molto al loro genitore selvatico, sia fisicamente che caratterialmente. A causa delle loro dimensioni e della loro indole, pertanto, i Savannah F1 potrebbero non essere gli animali domestici ideali per famiglie con bambini o con altri animali domestici, specialmente se di piccola taglia.

Come prendersi cura di un Savannah?

Il Savannah è un gatto energico che necessita di cura e attenzioni indispensabili affinché ne venga garantito il benessere.

Alimentazione

Naturalmente, come tutti i felini domestici, anche il Savannah è carnivoro. Per questa ragione, la sua dieta deve essere composta di proteine animali di alta qualità, ma non solo. La dieta, infatti, deve essere strutturata in maniera tale da garantire all'animale l'apporto di tutti i nutrienti di cui necessita per restare in salute, poiché le carenze nutrizionali possono portare il Savannah a sviluppare problemi di salute piuttosto severi.

Bisogna ricordare, inoltre, che la dieta deve essere adattata sia all'età che alle dimensioni dell'animale: un cucciolo di Savannah, un giovane adulto e un esemplare anziano, infatti, avranno esigenze nutrizionali differenti che dovranno essere soddisfatte in maniera specifica. Appare chiaro, quindi, quanto sia importante chiedere consiglio al proprio veterinario per quel che riguada la corretta dieta da far seguire al proprio Savannah.

Infine, ma non certo per importanza, è necessario che il gatto abbia sempre a disposizione acqua fresca e putita.

Toelettatura

Il corto pelo del Savannah non richiede una eccessiva cura e può essere gestito facilmente con una sessione di spazzolatura settimanale, eventualmente da incrementare nel periodo della muta per contribuire a prevenire la formazione di boli di pelo.

Potrebbe essere necessario regolare la lunghezza delle unghie del gatto; in questi casi, prima di cimentarsi in simili operazioni, si raccomanda di rivolgersi sempre prima al proprio veterinario.

Anche l'igiene orale è fondamentale per prevenire patologie dentali. I controlli dal veterinario per la valutazione della salute del cavo orale e dei denti sono altrettanto importanti.

Esercizio fisico

I Savannah sono gatti decisamente energici che necessitano di fare molto movimento ed esercizio. È fondamentale dedicargli sessioni di gioco quotidiane e arricchire l'ambiente in cui vivono con giocattoli e tiragraffi. I tiragraffi dovrebbero essere a più piani, in modo da favorire l'esplorazione verticale; a questo proposito, anche le pareti attrezzate per gatti sono un'ottima soluzione per consentire al Savannah di dare sfogo a tutte le sue energie. I gatti Savannah si annoiano facilmente, pertanto, per evitare comportamenti distruttivi, è indispensabile assicurarsi di avere abbastanza tempo da dedicargli per mantenerli attivi e impegnati.

Benché possano tranquillamente vivere in un appartamento adeguatamente attrezzato e arricchito, sarebbe meglio garantire anche un accesso sicuro all'ambiente esterno. Il Savannah, per altro, può essere addestrato all'uso del guinzaglio, in modo da accompagnare i membri della propria famiglia in passeggiate ed "esplorazioni" outdoor. Infine, ricordiamo che per via della loro discendenza dal servalo africano, molti esemplari di Savannah amano giocare con l'acqua.

Altri aspetti da considerare quando si accoglie un gatto Savannah in casa

Oltre a cibo e acqua, sarà necessario predisporre un angolo tranquillo in cui posizionare la lettiera per l'espletamento dei bisogni del gatto, così come sarà necessario predisporre punti in cui l'animale può riposare e accucciarsi.

Vista l'abilità nell'arrampicata, l'elevata energia e la passione per l'esplorazione, il Savannah potrebbe raggiungere luoghi non propriamente consoni e potrebbe ritrovarsi a contatto con prodotti o sostanza pericolose. Per questa ragione, è fondamentale rendere la propria casa non solo un luogo accogliente e adatto ad ospitare un simile felino, ma anche un luogo sicuro, a prova di Savannah.

