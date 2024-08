Il gatto può mangiare il cibo umido per cani?

Il gatto può mangiare abitualmente il cibo umido per cani? Nutrire il gatto con cibo umido per cani non è una buona idea, almeno sul lungo periodo. Il cibo per cani infatti non contiene i nutrienti necessari alla dieta del gatto, e ben presto potrebbero manifestarsi i sintomi di diverse carenze alimentari. Dunque, se il gatto ruba occasionalmente un po' del cibo del cane, per golosità o per stabilire un rapporto di dominanza, non ci saranno gravi conseguenze. Se però parliamo dell'alimentazione abituale del felino il discorso cambia radicalmente.

Perché i gatti non possono mangiare il cibo dei cani? Alto contenuto di carboidrati;

Ridotto contenuto di proteine rispetto al necessario;

Ridotto contenuto di grassi rispetto al necessario. Anche se a prima vista possono sembrare del tutto simili, il cibo per cani e quello per gatti non sono la stessa cosa. I due animali domestici, infatti, hanno esigenze nutrizionali molto diverse, che si rispecchiano negli ingredienti delle rispettive diete. Il cibo per cani, per esempio, può contenere grandi quantità di carboidrati (anche sotto forma di verdure) a fronte di una ridotta percentuale di carne. Il cibo per gatti, al contrario, dovrebbe contenere quante più proteine animali possibili, ma anche aminoacidi, acidi grassi e vitamine fondamentali per la sua salute, come la vitamina A. Il cibo per gatti, inoltre, tende ad essere più calorico e ricco in grassi di quello per i cani, tanto che non è raro vedere il cane di casa venire attirato dalla ciotola fumante del gatto. Anche in quel caso, però, lo scambio di cibo non è particolarmente consigliabile: essendo molto grasso e calorico, il cibo per gatti rischia di far ingrassare il nostro amico, esponendolo a diversi problemi di salute (dai disturbi intestinali alla pancreatite).

Che succede se il gatto mangia l'umido del cane? Se il gatto mangia l'umido del cane occasionalmente, è improbabile che ci siano delle conseguenze (tolti gli eventuali screzi territoriali tra i due). Alimentare il gatto frequentemente con cibo per cani, però, può provocare carenze alimentari che possono manifestarsi con malattie anche gravi. Oltre ai danni al pelo, possono manifestarsi diversi problemi agli occhi, tra cui la degenerazione della retina (che nel tempo porterà il gatto alla cecità).

Qual è la differenza tra crocchette per cani e gatti? La differenza fondamentale tra le crocchette per cani e quelle per gatti è nelle componenti nutrizionali. Il cane è un animale onnivoro che ha bisogno di una dieta magra e ricca di fibre, mentre il gatto è un carnivoro obbligato che non può fare a meno di grandi quantità di grassi e proteine animali (a parità di peso, ne dovrebbe assumere quasi 3 volte le quantità che consuma un cane). Il cibo per cani è quindi più vario, ma carente di contenuto calorico e di alcuni nutrienti fondamentali per la dieta del gatto, come le proteine, la taurina, i sali minerali (calcio, fosforo e magnesio) e le vitamine (A e D soprattutto). Al contrario, possono contenere verdure, cereali e amidi in abbondanza, che oltre a non servire le necessità alimentari dei piccoli felini rischiano anche di esporli a sovrappeso e obesità.

Cosa può mangiare il gatto del nostro cibo? Carne rossa;

Carni bianche;

Pesce;

Frattaglie;

Uova (ben cotte);

Verdure (broccoli, carote, zucca, spinaci, piselli, zucchine, cavolo, melanzana, lattuga e cetriolo);

Piccole quantità di frutta (mele, mirtilli, fragole e banane);

Formaggi, sempre in piccola quantità. Le esigenze alimentari dei gatti sono molto diverse non solo da quelle dei cani, ma anche dalle nostre. Alcuni alimenti d'uso comune nell'alimentazione umana, a cominciare dal sale, possono essere molto dannosi per il piccolo felino. Esistono però alcuni alimenti che si possono far assaggiare al gatto, sempre con moderazione: le carni, il pesce e le frattaglie, innanzitutto, ma anche qualche verdura e piccole quantità di frutta e formaggi, purché privi di sale. Carne, uova e verdure devono anche essere ben cotte per aumentarne la digeribilità e debellare eventuali agenti patogeni come la Salmonella. È uno dei motivi principali per cui in molti reputano i pericoli della dieta BARF (Bones And Raw Food) superiori ai suoi vantaggi.

Come separare il cibo di cane e gatto? Mettere le ciotole in zone separate;

Servire il cibo a orari differenziati;

Non lasciare cibo sempre a disposizione;

Sfruttare la tecnologia. Se cani e gatti vivono insieme, potrebbe risultare complesso fare in modo che ognuno mangi soltanto il suo cibo senza assaggiare quello degli altri. Sistemare le rispettive ciotole in due zone separate (meglio ancora in due stanze diverse) può essere una buona soluzione sul lungo periodo. Se la casa non lo permette, però, si possono comunque separare le ciotole di cane e gatto sfruttando gli orari diversificati oppure puntando tutto sull'amore dei gatti per i luoghi rialzati: piazzare la ciotola del gatto in un punto alto un metro da terra è un ottimo sistema per impedire al cane di rubare il cibo del piccolo felino. Un'abitudine che può essere molto d'aiuto nel tenere separate le diete dei due animali domestici è quella di non lasciare il cibo sempre a disposizione, preferendo piuttosto l'idea di somministrare i pasti a orari precisi per poi togliere la ciotola dalla vista dei nostri amici. Se questi metodi non dovessero funzionare, ci si può sempre rivolgere alle ultime tecnologie: esistono infatti ciotole automatiche che dispensano cibo a cadenza regolare, e soltanto all'animale portatore di un certo microchip.