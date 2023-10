La tua razza di gatto preferita rivela la tua personalità Chi crede che i felini siano indipendenti e incapaci di manifestare il proprio amore si sbaglia di grosso. Il rapporto che si può instaurare con un umano è unico. Talmente unico che certe caratteristiche si sposano perfettamente con temperamenti specifici. Infatti, il gatto preferito rivela la tua personalità: in sostanza rivelerebbe una sorta di affinità. Scoprire qualcosa in più su questo aspetto è diventato molto interessante, tanto da diffondere molteplici test sul web che aiuterebbero a scoprire qualcosa in più su di sé e sul mondo felino. Chi ama i gatti probabilmente dirà che si tratta di una sacrosanta verità, qualcun altro storcerà il naso. L'importante, in fin dei conti, è che si decide di adottare un quattro zampe sia per la vita e in maniera responsabile.

Razze di gatto Gatto nero (Bombay, Tiffany);

Gatto bianco (Angora Turco, Khao Manee; Persiano Chinchillà);

Gatto rosso (Abissino, Persiano, Bobtail Americano);

Gatto tricolore (Cymric);

Gatto grigio (Certosino, Korat, Nebelung).

Test sulla personalità e la razza di gatto I test sul web non hanno un'evidenza scientifica, ovviamente, al massimo si possono trovare delle caratteristiche che sembrano familiari in base alla propria esperienza nella vita di tutti i giorni a contatto con i quattro zampe. Non è altro che un passatempo, un modo per legarsi ancora di più al proprio pet, convinti di aver fatto la scelta giusta rispetto a razza e compatibilità caratteriale. Nella maggior parte dei casi è sufficiente scorrere una serie di foto, scegliere la più affine e leggere la descrizione del temperamento della razza corrispondente.

Gatto nero, personalità Il gatto preferito rivela la tua personalità. Ci sono dei test psicologici che dimostrerebbero questa corrispondenza fra esseri umani e quattro zampe. Se a incuriosire, attrarre sono i felini scuri, quelli che secondo leggende metropolitane portano sfortuna, per intendersi, allora si appartiene a una determinata tipologia di individui. Chi ama questa varietà cromatica caratterizza, il più delle volte un esemplare molto bello e misterioso. Chi sente una connessione con lui è di norma curiosa e propenso alla creatività. Le sfide non annoiano e gli stimoli sono linfa vitale per rendere ogni giorno degno di essere vissuto. L'energia non manca e nemmeno le risorse per affrontare e risolvere qualsivoglia problema. Tutti pregi che si sposano anche con la coerenza e il coraggio. Pare quindi che felino e umano non abbiano alcun difetto, sarà vero?

Il carattere di chi ama il gatto bianco Secondo lo stesso principio, chi è ammaliato dai gatti bianchi, magari con due begli occhi chiari, possiede un temperamento mite, calmo. La tranquillità è uno status quo che non può essere facilmente ribaltato. La parola d'ordine di questo felino e del suo 'corrispettivo' umano potrebbe essere "tranquillità". Ecco allora che, se si vuole adottare un animale domestico e si ha un carattere pacato, la scelta ideale dovrebbe ricadere su una meravigliosa palla di pela che ricorda per consistenza e colore la leggerezza di una nuvola. Incomprensioni o incompatibilità nella convivenza, in questo modo, non dovrebbero essercene.

Chi sei se ti piace il gatto rosso E, se il gatto preferito rivela la tua personalità, cosa significa se si è attratti da un bel felino rosso? Che si è leggeri ma non superficiali, che si ricerca a tutti i costi la serenità e la spensieratezza. Insomma, chi ama questa particolare razza pensa che il motto "vivi e lascia vivere" sia uno stile da mettere in pratica ogni giorno. Per questa tipologia di persone è impossibile rinunciare alla libertà, il senso dell'umorismo è una risorsa potentissima per affrontare le avversità e dell'intuito bisogna sempre fidarsi. Il sesto senso non sbaglia mai.

Gatto tricolore, personalità Continuando nell'analisi della psicologia felina e umana - che avrebbero più di un aspetto in comune, ma nessuna evidenza scientifica a confronto (è bene sempre specificarlo) – è il turno del gatto tricolore. Anzi, a voler essere precisi, si tratta di gatte. Gli esemplari con questa caratteristica cromatica, infatti, sono sempre di sesso femminile. Se il gatto preferito rivela la tua personalità e, guardando un tricolore, senti che qualcosa vi lega, è probabile che tu sia un'inguaribile ottimista, indipendente e sempre pronto a raccogliere e superare nuove sfide. Le novità non solo non ti spaventano, ma ti stimolano a superare limiti e preconcetti. Questo modo di vedere la vita si ripercuote anche in ambito professionale: il lavoro giusto per te è estremamente stimolante.

Gatto grigio e compatibilità caratteriale con l’uomo Ultimo, ma non per importanza, ecco sua maestà il gatto certosino. Il suo manto grigio e setoso è irresistibile, a prescindere da quale sia il proprio carattere. Per non parlare della magia che emanano quegli occhi gialli e profondi. Se è lui il felino prediletto vuol dire che si è empatici verso il prossimo e propensi all'ascolto. Inoltre si fa amicizia facilmente, si sogna a occhi aperti e non spaventano i punti di vista differenti.