Come comportarsi con un gatto che ha paura di tutto?

Sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Quando qualcuno mette piede in casa, i livelli d'ansia raggiungono le stelle. Tutto ciò rende molto complicata la sua quotidianità. La paura in questi casi non è però limitata soltanto ai soggetti umani, ma anche ad altri animali, rumori e oggetti di vario genere. Le cause scatenanti possono essere svariate e di seguito proviamo a suggerire dei metodi d'approccio per migliorare la situazione.

Che sia per motivi caratteriali o per traumi subiti, è possibile ritrovarsi in casa un gatto che ha paura di tutto. In questi casi, a volte, individua un'unica persona della quale si fida, risultando estremamente diffidente di tutti gli altri .

In alcuni casi un gatto che ha paura potrebbe rizzare il pelo , assumendo una chiara posizione difensiva . Con le pupille dilatate e suscettibile al minimo rumore, potrebbe anche attaccare ma soltanto dopo dei chiari segnali di minaccia. Il concetto di base, infatti, è che il felino è spaventato e non aggressivo. Comprendere la differenza è cruciale per aiutarlo.

Quando il timore ha una forte presa, il gatto tende a nascondersi . Sarà dunque possibile vederlo cercare un rifugio sicuro, magari dentro i mobili o sotto il letto. A ciò si aggiungerà il soffio . Una reazione istintiva che scatta nel momento in cui si tenta di avvicinarsi per portarlo fuori dal nascondiglio prima che lui si senta pronto.

Perché il nostro gatto ha paura?

Mancanza di contatto con gli umani;

Traumi;

Gatto randagio;

Esperienza in un rifugio.

Mostrarsi infastiditi dinanzi alle paure del proprio gatto è di certo una reazione pessima. Il proprio animale domestico non è sbagliato, va soltanto compreso. Per tranquillizzarlo è fondamentale conoscere le cause della sua paura dilagante. Potrebbe non essere stato a contatto con gli esseri umani durante la sua prima fase della vita, così come con altri animali. Se questa fase di socializzazione avviene in maniera errata, è normale che tutto gli appaia spaventoso in seguito.

Le esperienze traumatiche del passato possono emergere con forza, rendendo difficile l'adattamento a una vita in casa. Il gatto potrebbe aver subito dei maltrattamenti o magari risultare diffidente dopo anni trascorsi in strada. Il processo di recupero può risultare lungo ma ne varrà la pena, per entrambi.

La paura è qualcosa da mettere in conto, di certo, quando si prende con sé un gatto randagio. Potrebbe considerare gli umani come possibili minacce, perché in strada i contatti con loro sono stati assenti o poco piacevoli.

Nell'ultimo caso, ovvero quello dei felini provenienti dai rifugi, occorre tener conto di una gran dose di diffidenza. Anche la miglior struttura potrebbe essere vissuta con difficoltà, perché il felino vive pur sempre all'interno do una gabbia e si sente in trappola. In altri casi, invece, il problema è opposto: il rifugio era diventato il loro posto sicuro e il trasferimento in una casa si trasforma in un'esperienza estremamente traumatica.