Il mantello del gatto orientale è liscio e setoso, costituito da un pelo corto e fine che può avere moltissime colorazioni diverse, come: nero, blu, cioccolato, lilac, crema, rosso, cinnamon, fawn, rosso. Gli Oriental shorthair, inoltre, possono essere tartarugati ( mantello a squama di tartaruga ) o tabby . Non è presente il sottopelo.

Come accennato, i gatti orientali sono felini domestici molto vivaci ed affettuosi , sociali e amanti della compagnia . Sono gatti "chiacchieroni" in quanto comunicano - oltre che con il linguaggio del corpo - anche con numerosi vocalizzi grazie ai quali "si fanno capire" dai componenti della famiglia che li ospita.

Come prendersi cura di un Orientale?

Il gatto orientale è un felino con molte necessità ed esigenze. Quando si decide di accoglierne uno nella propria casa, pertanto, bisogna assicurarsi innanzitutto di fornirgli tutte le risorse di cui ha bisogno (cibo, acqua, ecc.) e, oltre a questo, di fornirgli tutta l'attenzione di cui necessità (sessioni di gioco, possibilità di movimento, ecc.). Entriamo nel dettaglio.

Alimentazione

Come per qualsiasi altro gatto - di razza e non - l'alimentazione costituisce un tassello fondamentale per la salute dell'Oriental shorthair. È, pertanto, necessario assicurarsi che il proprio gatto abbia una dieta idonea, costituita da proteine di qualità e che gli fornisca tutti i nutrienti di cui ha bisogno.

Per mantenere la forma snella e il peso forma dei gatti orientali, alcuni consigliano di non lasciare a disposizione il cibo per tutto l'arco della giornata, ma di somministrare tanti piccoli pasti durante le 24 ore.

Naturalmente, l'alimentazione è strettamente legata all'età del gatto: un cucciolo di orientale avrà, infatti, esigenze nutrizionali diverse rispetto a un giovane adulto o a un esemplare anziano.

Ad ogni modo, rivolgersi al veterinario è utile per ottenere indicazioni specifiche e personalizzate sulla corretta alimentazione del proprio gatto orientale.

Toelettatura e pulizia

Visto il pelo corto, il mantello del gatto orientale viene considerato a bassa manutenzione. Generalmente, non è necessaria una spazzolatura regolare, tuttavia, specialmente nei periodi di muta, l'utilizzo della spazzola può essere utile per la rimozione del pelo caduto e per evitare che l'animale inghiotta eccessive quantità di peli durante le sue quotidiane operazioni di toelettatura. In questo modo è possibile contribuire a prevenire la formazione di boli di pelo e le loro conseguenze.

Alcuni, inoltre, suggeriscono di passare un panno morbido sul manto al fine di favorirne la brillantezza.

Il bagno non per forza è necessario; qualora si decidesse di farlo, rivolgersi al proprio veterinario e assicurarsi di utilizzare solo prodotti specifici per gatti.

Pelle, occhi e orecchie non hanno esigenze di cura particolari; tuttavia, è opportuno tenerli cotto controllo e rivolgersi subito al veterinario in caso di alterazioni di qualsiasi tipo.

Esercizio e gioco

In quanto gatto vivace e attivo, l'orientale necessita di molto esercizio e movimento. Pertanto, nella casa in cui vive giochi e tiragraffi non dovrebbero mai mancare. Poiché a questi gatti piace saltare ed arrampicarsi per controllare la situazione dall'alto, predisporre un tiragraffi a più piani e/o diversi ripiani e scaffalature - come ad esempio, in una parete attrezzata per gatti - può rivelarsi la soluzione ideale.

Le sessioni di gioco con i proprietari non devono mai mancare, sia per la necessità di movimento dell'animale che per la sua indole particolarmente socievole. Proprio grazie a quest'ultima, gli Oriental shorthair amano giocare anche con altri animali domestici con cui vanno d'accordo, come altri gatti e perfino cani. Essendo animali molto intelligenti, per altro, possono apprendere numerosi giochi e trucchi.

Il gatto orientale può anche essere abituato al guinzaglio.

Altri aspetti per la cura del Gatto Orientale

Oltre a cibo, toelettatura, giochi ed esercizio fisico, il gatto orientale necessita di acqua sempre fresca e di una lettiera in cui fare i bisogni. Quest'ultima andrà posizionata in un luogo tranquillo e lontano da cibo e acqua.

La casa, poi, dovrà essere messa in sicurezza avendo cura di allontanare e posizionare fuori dalla portata dell'Orientale tutto ciò che può essere dannoso o tossico (ad esempio, piante, medicinali, detergenti per la casa, ecc.). Nel fare ciò, è di fondamentale importanza ricordare che questi gatti amano saltare, arrampicarsi ed esplorare; pertanto, bisogna essere sicuri che tutto ciò di potenzialmente pericoloso non sia in alcun modo raggiungibile dall'animale, nemmeno con le sue agili acrobazie.

