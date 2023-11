Molto simile ai felini selvatici per via del suo mantello maculato, l'Ocicat deve il suo nome alla somiglianza con il gattopardo americano, un felino selvatico meglio noto come Ocelot.

Il colore del pelo può essere di diverso tipo: si spazia da colori come il nero, il blu, il chocolate e il lilac per arrivare fino al cinnamon e al fawn. Ciascuna colorazione è altresì disponibile nella varietà silver. Il manto sulla fronte presenta un caratteristico disegno a forma di "M".

Il pelo è corto, fitto, aderente al corpo e lucido, privo di sottopelo. Presenta un caratteristico aspetto maculato costituto da tante piccole macchie che si dispongono regolarmente su tutto il corpo dell'animale. Le macchie che caratterizzano il mantello dell'Ocicat sono in netto contrasto con il colore di fondo e tendono ad essere piuttosto grandi sui fianchi, ragione per cui vengono definite come "impronte di pollice". La coda è inanellata ma fra una linea e l'altra presenta comunque piccoli spot. A livello di zampe e gola, invece, è possibile osservare delle tigrature incomplete.

Proprio per via di questa loro indole sociale , gli Ocicat non amano essere lasciati da soli e si trovano bene in quelle famiglie che possono dedicargli molto tempo e attenzioni.

Possono andare d'accordo con altri animali domestici, cani inclusi, e anche con i membri più piccoli della famiglia in cui vivono (bambini). Naturalmente, in presenza di altri animali domestici, è opportuno che la convivenza venga introdotta gradualmente, ancor meglio se effettuata quando gli animali sono ancora piccoli.

Come prendersene cura

L'Ocicat è un gatto particolarmente bisognoso di cure ed attenzioni. Non è quindi sufficiente fornirgli cibo, acqua e una cuccia, ma è necessario prestare attenzione a tutte le sue esigenze affinché rimanga in salute e in uno stato di benessere. Entriamo più nel dettaglio.

Alimentazione

I gatti sono animali carnivori, pertanto, la loro alimentazione deve essere ricca di proteine di qualità e deve apportare tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Il tipo di alimentazione varia in funzione dell'età del gatto: un giovane gattino Ocicat avrà sicuramente esigenze nutrizionali diverse rispetto a un gatto adulto o ad un gatto anziano.

Il consiglio, pertanto, è quello di rivolgersi al veterinario in modo da ottenere indicazioni specifiche e mirate per la corretta alimentazione del proprio Ocicat.

Toelettatura

Il pelo corto dell'Ocicat non richiede una grande manutenzione. Difatti, è normalmente sufficiente una sessione di spazzolatura settimanale per contribuire a eliminare il pelo perso, evitando in questo modo che l'animale ne ingerisca grandi quantità e prevenendo al formazione di palle di pelo.

Alcuni consigliano l'utilizzo di un panno in camoscio da passare sul pelo per rinnovarne la lucentezza.

Se è necessario lavare il proprio Ocicat, è necessario procurarsi detergenti specifici per gatti. Anche in questo caso, rivolgersi al veterinario può essere molto utile per ottenere preziosi consigli.

Esercizio e gioco

In quanto gatto attivo, giocoso e pieno di energie, l'Ocicat necessita di movimento e gioco. Giocattoli, tiragraffi e pareti attrezzate sono quindi strumenti indispensabili per mettere al nostro gatto di non annoiarsi e di sfogare tutte le proprie energie. Essendo un animale socievole, l'Ocicat apprezza molto le sessioni di gioco con i proprietari, così come con altri gatti o animali domestici.

Conservando il suo istinto di cacciatore ed esploratore, l'Ocicat ama trascorrere del tempo all'aperto per soddisfare queste sue esigenze. Se si desidera accogliere un gatto di questo tipo, pertanto, è necessario assicurarsi di avere sufficiente spazio - interno ed esterno (naturalmente in sicurezza) - per garantirgli la libertà di movimento di cui necessita.

Inoltre, trattandosi di un felino estremamente intelligente, l'Ocicat può apprendere numerose tipologie di giochi, incluso il riporto, similmente a quanto fanno i cani. A questo proposito, è importante sottolineare l'importanza di prestare al proprio felino sempre le attenzioni necessarie e di arricchire l'ambiente in cui vive in modo che non si annoi. La noia, infatti, potrebbe contribuire a favorire comportamenti non appropriati, come ad esempio, l'aumento del consumo di cibo per compensare la mancanza di stimoli. Ciò potrebbe predisporre al sovrappeso e all'obesità con tutte le conseguenze del caso.

Infine, ricordiamo che l'Ocicat può essere addestrato all'uso del guinzaglio.

Altri aspetti da tenere in considerazione nel prendersi cura del gatto Ocicat

Naturalmente, oltre a cibo, giochi e un posto tranquillo dove riposare, sarà necessario fornire all'Ocicat una fonte di acqua sempre fresca e pulita e una lettiera dove espletare i propri bisogni. In aggiunta a ciò, la casa - o comunque gli ambienti in cui il gatto vive - devono essere messi in sicurezza, in modo tale da essere ospitali e non potenzialmente pericolosi per il felino.

