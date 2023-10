Gatto nero: perché si associa alla sfortuna? Dalle superstizioni ai fatti reali

In realtà, si potrebbe rimaner sorpresi nello scoprire che, oltre credenze popolari ai miti negativi, circolano anche molte credenze positive e si potrebbe anche decidere che sia di buon auspicio trovarsi uno di questi maestosi felini sul proprio cammino, in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Una precisazione : sebbene molte razze diverse includano il nero come colore del mantello, il semplice fatto di essere un gatto nero non corrisponde ad una razza specifica . Tuttavia, la razza felina del Bombay è stata allevata appositamente per avere solo una pelliccia completamente nera, insieme a cuscinetti delle zampe nere e persino baffi neri. Questi splendidi gatti assomigliano a piccole pantere domestiche , ma sono gatti domestici amichevoli e affettuosi.

I gatti neri sono ben noti per la loro associazione con Halloween, stregoneria e sfortuna. Tuttavia, nonostante la loro reputazione, sono felini unici che hanno avuto un ruolo importante nella mitologia e, per secoli, nel corso della storia. Naturalmente, a parte il colore della pelliccia, i gatti neri non sono diversi da qualsiasi altro felino domestico ; la differenza sta nel modo in cui le persone pensano a loro.

Miti che sono pura superstizione

Quali sono le origini delle superstizioni sul gatto nero?

I gatti neri possono impiegare più tempo per trovare una famiglia rispetto ai felini diversamente colorati. Oltre a continuare a rappresentare tutto ciò che è inquietante, la "paura dei gatti neri" ha ancora una certa influenza oggi.

I motivi possono essere diversi:

Superstizioni sul gatto nero

Purtroppo, molti pregiudizi continuano ancora oggi e alcune persone rimangono superstiziose riguardo ai gatti neri. I gatti neri non sono sempre stati considerati portatori di sfortuna. Infatti, già nel 3000 a.C., gli egiziani tenevano in grande considerazione i gatti (compresi i gatti neri) e ucciderne uno era considerato un crimine capitale. In Europa, durante il Medioevo, lo status glorificato dei gatti neri iniziò a sgretolarsi, poiché furono associati alle streghe. Si pensava che i gatti neri fossero causa di sfortuna, aiutando le streghe in azioni oscure, o che fossero streghe reincarnate in forma felina. L'isteria delle streghe che praticavano la magia nera colpì le città europee in questi tempi: i gatti randagi venivano spesso accuditi e nutriti da donne povere e sole, che in seguito furono accusate di stregoneria. È qui che ha cominciato a svilupparsi l'idea che se un gatto nero attraversa la propria strada, accadrà qualcosa di brutto.

È difficile leggere le loro espressioni

Le persone considerano i gatti neri meno amichevoli o giocosi, poiché non sono in grado di leggere le loro espressioni facciali. I felini dal pelo scuro vengono quindi classificati erroneamente come aggressivi e meno adottabili. In realtà, ogni gatto ha una personalità unica, che non è legata al colore del suo mantello. Anche se i gatti neri possono essere animali domestici molto amichevoli e affettuosi, ci sono anche gatti neri che sono più distaccati, così come possono esserlo altri felini domestici.