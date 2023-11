Chiunque abbia un gatto si è svegliato almeno una volta nel cuore della notte, sentendolo miagolare . Il verso è incessante e, presi dalla preoccupazione e dal fastidio, ci si alza per verificare. Le motivazioni possono essere svariate e non sempre allarmanti come si potrebbe pensare. Di seguito spieghiamo nel dettaglio tutti i motivi per i quali il gatto miagola di notte e, di conseguenza, cosa sarebbe meglio fare. Sappiate però che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Prima di approfondire caso per caso, bisogna fare una piccolissima precisazione: se il miagolio del gatto è sporadico o occasionale, il fatto che lo faccia di notte non significa niente di particolarmente importante o grave. Diversa invece è la situazione se l' atto diventa continuo e reiterato : a quel punto potrebbero esserci una serie di motivi da prendere in considerazione.

Vuole esplorare il mondo che c'è fuori , scaricando le energie accumulate durante il giorno, o semplicemente mettere il muso fuori per poi rientrare un attimo dopo. In molti casi, infatti, è il semplice limite della porta chiusa a stimolarli e ad avviare un gioco di potere per cui Micio vuole solo che venga fatto ciò che dice lui.

Il fatto di non avere particolari stimoli per via della casa in "modalità riposo" potrebbe anche scatenare noia e stress e dinanzi a porte e finestre chiuse, aumenta il loro senso di insoddisfazione e fastidio . È così che il proprio gatto miagola di notte fino allo sfinimento. Vuole essere libero di scegliere se uscire o meno.

Avere un gatto vuol dire anche fare i conti, nella maggior parte dei casi, con la sua natura predatoria . Questi animali adorano andare a caccia, anche soltanto per gioco e istinto e non per sfamarsi. Di notte, dopo ore e ore di sonno diurne magari, è tempo di sgranchirsi le zampe, girovagando per casa e non solo.

Gatto che miagola di notte: cosa fare?

Ignorarlo;

Installare una porticina;

Giocare durante il giorno;

Installare strutture da parete;

Cibo prima del sonno.

Se il gatto miagola di notte l'unica risposta utile del padrone è quella di ignorarlo. I felini mirano a prendere il controllo dell'area nella quale vivono. Non è facile "assoggettarli", anche a causa del musetto tenero che si ritrovano.

Non è però assolutamente possibile soddisfare ogni necessità, altrimenti si inizierebbe a vivere per l'animale. Per quanto il benessere del gatto vada tutelato, ovviamente, assecondare ogni capriccio non è di certo l'ideale. Non lo è per i bambini, perché dovrebbe essere per i felini.

Abbattere i sensi di colpa, durante quelle lunghe sessioni di miagolii nel cuore della notte. Cedere anche solo una volta, darà il via libera a questo comportamento ripetuto. Il gatto continuerà a svegliare il proprio padrone di notte o all'alba, miagolando come un ossesso.

Sarebbe sbagliato anche soltanto uscire dalla camera per rimproverarlo. Avrebbe comunque ottenuto il proprio scopo. In alternativa, a seconda della propria abitazione, si potrebbe impostare un'apertura per gatti nella porta di casa, o magari in quella che dà sul terrazzino. Esistono porticine che è possibile impostare per la sola uscita o l'entrata, così da evitare di ritrovarsi in casa altri animali.

Il gatto dovrà dunque abituarsi alle conseguenze delle proprie scelte. Uscire di notte vuol dire non essere in grado di rientrare fino al mattino seguente. È tutto parte di un processo di educazione. Come già detto, però, qualche trucchetto può essere attuato. Chi ne ha modo, potrà passare abbastanza tempo a giocare con il proprio felino, così da fargli consumare energie. Si potrebbe anche decorare un po' casa con strutture affisse alle pareti, per permettergli di giocare e "stancarsi" in autonomia. A ciò si aggiunge la pappa pre nanna, per garantirgli un sonno più profondo con la pancia piena.