Gatto iperattivo: come riconoscerlo e cosa fare

Sono molti i padroni che si trovano ad affrontare i problemi legati a un gatto iperattivo . Il micio, per natura, adora cacciare, arrampicarsi e correre. A volte questi comportamenti si manifestano all'improvviso e senza un apparente motivo. Ad esempio se noti che il tuo felino miagola troppo oppure è più attivo del solito nella caccia potrebbe soffrire di iperattività.

Per calmare un gatto iperattivo è essenziale risalire alle cause di questo problema. Se noti un comportamento fuori dall'ordinario nel tuo micio potrebbe essere utile contattare il veterinario ed effettuare una visita per scoprire cosa si nasconde dietro dei comportamenti anomali. In questo modo scoprirai come calmare il tuo micio e in che modo affrontare i momenti in cui sarà iperattivo.

I gattini sono molto attivi e nei primi anni di vita trascorrono il tempo a giocare, esplorare il territorio circostante e fare esperienza. Passato questo periodo però sia le ore dedicate al gioco che le attività diminuiscono. Si tratta di un cambiamento che non è uguale in tutti i mici e che è legato, ovviamente, anche al carattere del singolo gatto che potrà essere più o meno attivo e giocherellone. Man mano che diventerà adulto comunque il tuo gatto sarà sempre meno attivo. Inizierà dunque a dedicare molto più tempo al sonno e al riposo, relegando il gioco e le coccole a dei momenti precisi. Nonostante ciò anche i gatti adulti possono vivere dei momenti di iperattività in cui adottano una postura d'attacco, camminando o saltando di lato e tenendo il pelo all'indietro e ispido. Questo comportamento, dopo pochi minuti di corsa, si esaurisce, riportando il gatto a uno stato di tranquillità.

Perché il gatto diventa iperattivo di notte? Si tratta di una domanda che si fanno tantissimi padroni alle prese con mici che, durante le ore notturne, non fanno altro che saltare sui mobili, miagolare e correre qua e là. Spesso però ci dimentichiamo che i felini possiedono un fortissimo istinto predatorio e sono animali particolarmente attivi nelle ore notturne . Anche se il gatto domestico non ha necessità di andare a caccia per potersi nutrire dunque tende ad accumulare le energie durante la giornata, rilasciandole la notte. Dobbiamo poi ricordare che spesso le ore diurne per il gatto risultano noiose: il più delle volte infatti restano a casa da soli e attendono il rientro del padrone. Un accumulo di energie che favorirà l'iperattività notturna.

Cause

Mancato sviluppo sociale

Energia repressa

Noia

Ansia e paura

Dietro un gatto iperattivo possono esserci moltissime cause. Prima di tutto un mancato sviluppo sociale a causa del distacco prematuro dalla madre. Nei gatti infatti le abilità sociali vengono sviluppate grazie al contatto con la madre e con i fratellini della cucciolata. Se i gattini vengono allontanati troppo presto dalla propria mamma però non riusciranno a seguire uno sviluppo sociale lineare, imparando a non mordere e a non graffiare a meno che non si sentano in pericolo. Ricordiamo inoltre che i fatti adorano giocare e correre, dunque a volte hanno necessità di sfogare le energie represse, soprattutto se hanno trascorso molto tempo a dormire.

Se un gatto sembra iperattivo inoltre potrebbe essere semplicemente annoiato. Fornire nuovi giocattoli e dedicare più tempo al gatto potrebbe rivelarsi utile per non fare annoiare il tuo micio. A volte infine l'iperattività può essere legata all'introduzione in un nuovo ambiente, all'arrivo di nuove persone oppure animali.