Gatto in calore: sintomi, cosa fare, quanto dura

Sono tanti i segnali che il nostro gatto invia quando è in calore , e sono molto riconoscibili. Quando il nostro amico mostra cambiamenti nel comportamento come urlare, camminare avanti e indietro e assumere la posizione di accoppiamento possiamo già capire la situazione. Poi possiamo notare l'urina fuori dalla lettiera, il leccare in maniera eccessiva i genitali, e persino la perdita dell'appetito: questi segnali ci danno la conferma della fase che sta attraversando il nostro gatto.

Una prima distinzione è da effettuare tra gatto maschio e gatto femmina. Il maschio, infatti, non va propriamente in calore , ma reagisce a ciò che accade alla femmina, o meglio le femmine, delle quali va alla conquista. I gatti maschi raggiungono la maturità sessuale verso il sesto mese di vita , e qui arriva il primo "calore". Si tratta di una fase importante, e da gestire con delicatezza.

Il calore o il ciclo estrale di una gatta è quando è più fertile e pronta per l'accoppiamento. I gatti in calore possono avere molti cambiamenti comportamentali. Ciò può includere agire in modo più affettuoso o esigere affetto e strofinarsi contro persone e/o mobili. Le gatte possono rotolarsi di più e alzare il sedere quando vengono accarezzate. Anche se meno comuni, alcuni gatti possono urinare maggiormente o addirittura spruzzare sulle superfici quando sono in calore.

Il ciclo del calore (noto anche come estro) riguarda, in realtà, solo il gatto femmina. Il primo ciclo di calore di un gatto femmina inizia in genere intorno ai 6-7 mesi di età (stesso periodo in cui un gatto maschio raggiunge la maturità sessuale), ma alcuni possono iniziare già a 4 mesi.

Il calore di una gatta dura solitamente fino a 7 giorni , ma la durata può variare da 1 a 21 giorni. Se non c'è stato accoppiamento, dopo pochi giorni di pausa il ciclo ricomincia. Non solo, c'è una vera e propria stagionalità che riguarda i periodi dell'anno in cui questa situazione è più comune: parliamo infatti dei mesi che vanno dalla primavera all'autunno. I gatti maschi, però, non avendo un vero e proprio ciclo del calore, sono pronti ad accoppiarsi sempre.

Gatto in calore: cosa fare

Tenerlo in un ambiente tranquillo

Ridurre rumori

Musica soft

Niente estranei in casa

Dargli una coperta calda

Plug-in di feromoni

Mantenere la lettiera più pulita che possibile

Erba gatta

Più stimoli a giocare

Giocare con il vostro gatto

Lasciargli i propri spazi

I gatti in calore stanno meglio in ambienti tranquilli, quindi ridurre le situazioni stressanti come rumori forti o estranei in casa li aiuterà mentre sono in calore. Provate a creare un luogo rilassante in cui il vostro gatto possa ritirarsi, sentirsi tranquillo, e lontano da ogni tipo di fastidio.

Potrebbe preferire sdraiarsi su una coperta calda appena uscita dall'asciugatrice o su fonti di calore. Potete anche riprodurre musica soft e rilassante e provare i plug-in di feromoni per aumentare l'esperienza rilassante del vostro gatto. Per evitare di spruzzare, è una buona idea mantenere la lettiera del vostro gatto il più pulita possibile, in modo che siano incoraggiati a contrassegnare la lettiera piuttosto che il divano. Anche l'erba gatta e il tempo di gioco extra lo aiuteranno a distrarlo durante l'estro, quindi assicuratevi di fare scorta di erba gatta, giocattoli, dolcetti e preparatevi a trascorrere un po' di tempo in più intrattenendo il vostro micio.