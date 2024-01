Alcuni, tuttavia, non definiscono il gatto Himalayano come una vera e propria razza, ma come un Persiano che "indossa" i vestiti di un Siamese.

Il gatto Himalayano - o, più semplicemente, Himalayano - è una razza di gatto ottenuta dall' incrocio di un gatto Persiano con un gatto Siamese . I gatti appartenenti a questa razza si caratterizzano per il loro lungo pelo setoso - ereditato dalla razza Persiana - e per la colorazione tipicamente associata alla razza Siamese.

L'Himalayano è un gatto di taglia media la cui folta pelliccia, tuttavia, lo fa apparire più grande di quanto realmente non sia. Difatti, questi felini possono raggiungere un peso corporeo compreso fra i 3 e gli 8 kg circa, per una lunghezza di 30-40 centimetri.

I felini appartenenti a questa razza sono intelligenti ed instaurano un rapporto di affetto con la propria famiglia. Amano essere coccolati ed accarezzati, così come amano interagire e trascorrere del tempo con gli esseri umani con cui convivono. La loro indole , pertanto, è generalmente socievole , ma sono timidi nei confronti degli estranei e non amano la confusione. Possono comunque andare d'accordo anche con bambini (che, comunque, dovranno essere istruiti adeguatamente dagli adulti sul corretto approccio con il gatto) e anche con altri animali domestici, come altri felini o cani mansueti che vanno d'accordo con i gatti.

Il gatto Himalayano è un felino generalmente affettuoso e tranquillo , ma ciò non significa che non ami giocare, benché possa essere considerato "meno energico" rispetto ad altre tipologie di razze.

Come prendersi cura di un Himalayano?

Come qualsiasi altro gatto - di razza e non - anche l'Himalayano presenta esigenze e necessità che devono essere soddisfatte per garantirne il benessere.

Alimentazione

L'alimentazione dell'Himalayano non può essere priva di proteine animali di qualità; difatti, in quanto felino, si tratta di un animale principalmente carnivoro. Chiaramente, sarà necessario fornirgli alimenti che siano in grado di soddisfare tutte le sue esigenze nutrizionali. La dieta, poi, dovrebbe essere adattata in funzione dell'età e della fase della vita in cui l'Himalayano si trova. Un cucciolo avrà sicuramente esigenze nutrizionali diverse rispetto ad un esemplare adulto o ad un anziano, così come una femmina in gravidanza avrà esigenze nutrizionali diverse da una femmina non gravida.

Per questa ragione, è opportuno chiedere consiglio al proprio veterinario; questa figura potrà fornire indicazioni specifiche e personalizzate in merito a quale alimentazione è più indicata per il proprio gatto.

Infine, ma non certo per importanza, oltre al cibo di qualità, è essenziale che l'Himalayano abbia un costante accesso ad acqua sempre fresca e pulita. Questa potrà essere dispensata tramite una semplice ciotola o mediante l'uso di fontanelle o dispenser appositi.

Toelettatura

Il manto dell'Himalayano necessita di essere spazzolato quotidianamente per esser mantenuto pulito ed in ordine, evitando la formazione di nodi e grovigli, evenienza che - dato il pelo lungo e fino - è piuttosto comune. Durante i periodi di muta, inoltre, è bene incrementare le sessioni di spazzolamento, sia per favorire l'eliminazione del pelo caduto, sia per evitare che questo venga sparso per la casa o ingerito in quantità eccessive dall'animale durante la sua pulizia quotidiana. Spazzolandolo regolarmente, inoltre, si può prevenire la formazione dei boli di pelo e delle conseguenze ad essi connesse.

Anche la cura e la pulizia delle orecchie è fondamentale; pertanto, queste dovranno essere regolarmente controllate. Qualora dovessero apparire irritate o arrossate, è necessario rivolgersi subito al veterinario.

Come avviene per altre razze di gatto caratterizzate da un muso corto, gli Himalayani possono essere soggetti alla comparsa di macchie bruno-rossastre sul pelo, in corrispondenza della zona sotto agli occhi, causate da una eccessiva lacrimazione. Se questa problematica interessa il proprio gatto, è bene pulirlo delicatamente con un panno morbido al fine di rimuovere le lacrime in eccesso. Ad ogni modo, anche in questo caso, per ulteriori e più specifiche indicazioni, è bene rivolgersi al proprio veterinario.

Infine, da non sottovalutare la corretta igiene orale per preservare il proprio Himalayano dall'insorgenza di malattie dentali.

Per approfondire:

Gioco ed esercizio

Come abbiamo detto, l'Himalayano è un gatto tendenzialmente tranquillo, con un grado di attività moderato. Ama interagire e trascorrere del tempo con la propria famiglia, ma non rientra fra le razze di gatto più energiche. Ciò nonostante, l'Himalayano è comunque un animale giocoso e, per questa ragione, è importante arricchire l'ambiente in cui vive con giocattoli e tiragraffi dove potrà avere cura delle sue unghie risparmiando poltrone, divani e altri mobili. Essendo intelligenti, i gatti appartenenti a questa razza possono apprezzare giocattoli interattivi e giocattoli puzzle.

L'accesso all'ambiente esterno dovrebbe essere garantito, purché in sicurezza. È altresì possibile addestrare l'Himalayano all'uso del guinzaglio.

Per approfondire:

Altri aspetti da considerare

Altri aspetti da considerare quando si decide di accogliere un Himalayano comprendono:

La scelta di una lettiera idonea dove il gatto può espletare i suoi bisogni. A questo proposito, si precisa che la cassettina igienica andrà posizionata in un luogo tranquillo, ma lontano da altre risorse come cibo e acqua, e che le sue dimensioni dovranno essere tali da consentirne un utilizzo agevole da parte dell'animale.

Il mettere a disposizione cucce e luoghi tranquilli dove l'Himalayano possa rifugiarsi e riposare ogniqualvolta ne sente la necessità.

Assicurarsi che la propria casa sia priva di oggetti o sostanze pericolose che - anche accidentalmente - possono entrare in contatto con l'animale.

Per approfondire: