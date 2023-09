Le orecchie del gatto però hanno diverse funzioni, e la loro temperatura può aumentare anche per motivi che non devono destare alcuna preoccupazione.

Quando il gatto ha le orecchie calde si pensa subito che potrebbe esserci qualcosa che non va: la temperatura delle orecchie infatti potrebbe indicare la presenza di un' infezione o un'infestazione parassitaria a carico delle orecchie e viene spesso usata come primo indicatore per capire se il gatto ha la febbre .

Le orecchie del gatto: un organo, diverse funzioni

I gatti usano le orecchie per comunicare, per orientarsi nello spazio, per regolare la temperatura corporea e anche per riuscire ad atterrare in piedi in seguito a una caduta. Questi piccoli e complicati dispositivi, dotati di 32 muscoli e capaci di ruotare fino a 180 gradi, donano ai felini un udito cinque volte più sviluppato di quello umano, che gli permette di percepire anche suoni provenienti da diverse direzioni.

Le orecchie giocano un ruolo fondamentale nella capacità del gatto di muoversi e orientarsi: grazie ai segnali inviati dal vestibolo riesce a capire in quale posizione si trova, mentre le informazioni raccolte dai canali semicircolari, che si trovano nella parte più interna dell'orecchio, gli danno indicazioni sul tipo di movimento che sta eseguendo.

Le orecchie sono inoltre uno strumento di comunicazione insostituibile, almeno per noi umani: dalla loro posizione si può capire in un istante se il gatto è rilassato, sofferente o pronto ad attaccare a tradimento. Ma per capire davvero un gatto non basta osservarlo: anche alcune sensazioni tattili, come la morbidezza del pelo e la temperatura delle orecchie, possono nascondere informazioni molto importanti.