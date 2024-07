Perché il gatto graffia il divano e come farlo smettere?

Il gatto graffia il divano: motivi e soluzioni Il gatto graffia il divano perché si prende cura dei suoi artigli. Non avendo a disposizione rami o tronchi d'albero, questa è l'alternativa che gli sembra migliore. La soluzione è disporre in casa postazioni tiragraffi, soprattutto nei punti dov'è solito graffiare la mobilia.

Cosa fare se il gatto graffia il divano? Predisponi diverse zone tiragraffi, specie in prossimità delle aree dove non desideri che il gatto si faccia le unghie;

Distrai il felino quando sta graffiando mobili o divani;

Disinfetta e rimuovi l'odore del gatto dai mobili su cui si è fatto le unghie. In casa dev'essere facile per il gatto l'accesso a dei tiragraffi. Almeno uno (meglio due o più) di questi dovrebbe arricchire la sua area privata, così da assicurare un po' di territorialità, di cui di certo ha bisogno. Dev'essere robusto, allettante, alto e ben posizionato in maniera che il gatto possa tenere sott'occhio il padrone e il suo territorio. I graffi sul divano possono essere anche indice di stress. Coccole, sessioni di gioco regolari, aggeggi per intrattenersi, ciotole di cibo e acqua facilmente accessibili e postazioni per l'arrampicata garantiscono una quotidianità più serena. Le aree graffiate lanciano anche messaggi tramite l'odore. I polpastrelli del gatto secernono una firma odorosa, e pertanto una volta che si sarà fatto le unghie in un posto, è probabile che continuerà a farlo. Rimuovere l'odore del gatto da un tessuto richiede un bel lavaggio, ma il gatto potrebbe scegliere un altro posto (più consono) la volta successiva. Cambiare le abitudini feline richiede pazienza, e potrebbe essere necessario predisporre un tiragraffi montabile sulla fiancata del divano che ama graffiare, così da impedirgli di danneggiare la tappezzeria.

Cosa mettere sul divano per non far salire il gatto? Scegli un materiale che il gatto non gradisce per il copridivano;

Valuta attentamente il gatto come animale domestico se tieni molto alla cura del divano. La cura degli artigli è per un gatto attivitià quotidiana, anche più volte al giorno. In assenza di alberi o altre superfici ruvide su cui farsi le unghie, non è raro che il felino scelga il divano. Essendo questo l'istinto primario quasi sempre alla base del problema, un tiragraffi può essere la soluzione. Meglio averne vari in casa, disposti in maniera intelligente. Di certo uno attaccato al "divano preferito" dall'animale è altamente consigliato. Esistono inoltre in commercio degli spray dissuasori per scoraggiarlo dallo scegliere il divano per i graffi o le dormite, così come dei copridivani che si incastrano alla base, così che non solo coprano tutta la superficie, ma non possano essere sollevati dalle zampe di gatti curiosi. Detto ciò, il gatto è un'amante delle superfici morbide e difficilmente sarai in grado di impedirgli di utilizzarle almeno per dormire.

Come non far rovinare divano gatto? Tiragraffi disposti accanto al divano;

Giochi interattivi sempre a disposizione; Si consiglia di acquistare più tiragraffi ad albero, che siano alti e robusti. Il gatto ha bisogno non soltanto di limare gli artigli, ma anche di sfogare le proprie energie. Se non può trascorrere tanto tempo fuori casa, deve liberare energie in appartamento, magari giocando con il proprio padrone. Si possono acquistare anche dei giochi interattivi, così da mantenere alto il tasso di stimolazione anche quando non abbiamo tempo per lanciare una pallina o giocare con un bastoncino. Delle scatole con cassettini che si aprono il base al movimento specifico della zampa (che tira, spinge o schiaccia) possono occupare il felino per un po' di tempo, aiutandolo a concentrarsi per un po'.

Esiste un divano antigraffio per gatti? Divano in microfibra;

Divano in microfibra High Tech. Esistono divani antigraffio a prova di gatto. Nel corso del tempo sono infatti stati sviluppati dei tessuti specifici, in grado di offrire resistenza agli artigli e non solo. La microfibra è la prima soluzione che viene proposta, economica ma non la migliore in assoluto. Vanta un'ottima resistenza ma non è paragonabile all'innovativa microfibra high tech. Quest'ultima risulta spessorata, è priva di trama e ha ottime proprietà di resistenza ai graffi. Di fatto è una versione 2.0 della microfibra classica che, di per sé, è il primo step per salvaguardare il proprio acquisto. A ciò si aggiungono specifici velluti, studiati per avere caratteristiche specifiche: antigraffio, antimacchia e maggiore resistenza all'usura.