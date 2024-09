Come mai il gatto fissa il muro e miagola?

Perché il gatto fissa il muro e miagola? Il gatto fissa il muro e miagola per diverse ragioni: probabilmente vede o sente qualcosa che noi non riusciamo a percepire (e i fantasmi non c'entrano), perché i suoi sensi sono molto più sviluppati di quelli umani. A volte, però, il gatto che fissa il muro e miagola insistentemente può nascondere una patologia, un'evenienza da escludere quanto prima con una visita dal veterinario.

Cosa vuol dire quando il gatto guarda il muro? Percepisce dei suoni che provengono da dietro la parete;

Sta osservando o odorando qualcosa che si muove sul muro;

Sta cacciando una preda che noi non vediamo. Quando il gatto fissa il muro e miagola, quasi sempre è perché sente o vede qualcosa che noi non riusciamo a percepire. Il loro udito infatti gli permette di avvertire suoni fino a 64.000 Hz, mentre la gamma a disposizione degli umani si ferma a circa 23.000 Hz. Anche come vedono è da prendere in considerazione, poichè la loro vista è molto più acuta della nostra: oltre ad avere un campo visivo più ampio e la capacità di vedere al buio, i gatti possono percepire anche gli ultravioletti. Secondo uno studio di qualche anno fa, "ricci, cani, gatti, furetti e okapi hanno lenti che trasmettono quantità significative di UVA (315-400 nm), il che suggerisce che sono sensibili ai raggi UV anche senza uno specifico pigmento visivo UV". Quanto all'olfatto, non c'è storia: i felini hanno una capacità di percepire gli odori quattordici volte più potente della nostra. Insomma, non c'è niente di strano nel fatto che il gatto veda, senta e odori cose che noi non riusciamo a percepire. Può trattarsi del rumore di una tubazione che proviene da dietro la parete, dell'odore di un piccolo insetto o delle particelle di polvere in sospensione "illuminate" dai raggi UV. Se il gatto appare molto concentrato, è possibile che stia cacciando qualcosa che si muove in aria o sulla parete. C'è però anche la possibilità che il gatto assuma questo strano comportamento senza una ragione precisa: potrebbe essersi fermato per pensare o monitorare il territorio, o semplicemente si sta godendo lo spettacolo di luci e ombre tra la tenda e il muro.

Il gatto che fissa il muro sta male? Non sempre un gatto che fissa il muro con una certa insistenza sta male, ma la ragione del suo comportamento potrebbe essere attribuibile alla noia e alla scarsa stimolazione. Il gatto sfoga così la sua frustrazione. Oppure potrebbe manifestare un disagio fisico, dovuto all'età del gatto o all'insorgere di una patologia.

Cosa significa quando un gatto fissa il vuoto? Sta osservando qualcosa che noi non riusciamo a vedere;

Sta pensando;

Sta riposando;

Monitora il territorio;

Si annoia;

Sta invecchiando;

Ha delle patologie. A volte, le spiccate capacità percettive dei gatti prendono una piega ancora più strana: sarà capitato a tutti di vedere il proprio micio concentratissimo su un punto che sembra fluttuare nel vuoto. Ebbene, anche in questo caso non c'è niente di strano. Quasi sempre si tratta della stessa motivazione che lo porta a fissare il muro: potrebbe semplicemente trattarsi di piccolissimi insetti o ragni che non riusciamo a vedere. Qualche volta i gatti si fermano per pensare. Il gatto che fissa il vuoto, però, potrebbe anche essere in pieno relax: non è raro infatti per un felino concedersi qualche attimo di rilassante "meditazione". Osservare attentamente l'ambiente circostante è anche un modo per tenere sotto controllo il territorio: anche se sembra che il gatto stia fissando il nulla, in realtà potrebbe essere in atto una vera e propria scansione della stanza. Se il gatto che fissa il vuoto è anziano e appare disorientato, il suo comportamento potrebbe essere indizio del fatto che sia affetto da declino cognitivo o da qualche patologia, un'evenienza da verificare quanto prima con l'aiuto del veterinario.