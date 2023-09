Gatti: 8 falsi miti da sfatare sui nostri felini domestici

Il gatto è un animale che, fin dai tempi più antichi, ha sempre affascinato l'uomo. Considerato elegante ed estremamente utile per le sue innate doti di cacciatore, il gatto si è guadagnato nel tempo una fama tale da venire considerato, in certe culture, un essere magico o addirittura una divinità. Non mancano però anche le accezioni negative che sono state attribuite a questi felini durante alcuni periodi storici, per non parlare delle leggende nate intorno alla loro figura e delle credenze errate sviluppatesi in merito ai loro comportamenti e alla modalità con cui prendersi cura di loro.

FALSO. Quante volte sentiamo dire, soprattutto da chi un gatto non lo possiede, che i gatti sono animali solitari e che preferiscono evitare la compagnia? Niente di più sbagliato! Oltre al fatto che la struttura sociale del gatto prevede, generalmente, la convivenza con altri suoi simili, soprattutto nei gatti domestici (quindi, nei gatti che vivono con esseri umani che pensano al loro sostentamento fornendogli cibo), il contatto fisico e sociale con le persone è una componente essenziale per il loro benessere.

A proposito del paragone fra cani e felini domestici, prima di prendere un gatto, i differenti aspetti che caratterizzano questi animali devono essere valutati con attenzione, così come è fondamentale che le proprie aspettative siano realistiche. Un gatto non è un cane: esso assume comportamenti e atteggiamenti molto diversi rispetto a quest'ultimo che fanno inevitabilmente parte della sua natura e che, in quanto tali, devono essere necessariamente rispettati da chi decide di condividere la propria vita con questo tipo di animale.

FALSO. La convinzione che il gatto sia anaffettivo rappresenta un altro comunissimo mito su questi felini domestici. Probabilmente, questa convinzione deriva dal continuo paragone che viene fatto con il rapporto fra uomo e cane; paragone, tuttavia, del tutto fuori luogo. Cani e gatti, infatti, sono animali diversi che comunicano in maniera altrettanto diversa e instaurano differenti rapporti con gli esseri umani , ma ciò non significa che il gatto non possa affezionarsi all'umano con cui condivide la casa. Anzi, è dimostrato che il gatto è in grado di creare un rapporto preferenziale con un membro della famiglia: gesti come lo strusciarsi sulle nostre gambe, il leccarci o il semplice starci vicino rappresentano le modalità con cui il gatto esprime il suo legame con noi.

Per qualsiasi informazione su come introdurre nella stessa casa cani e gatti o altri animali, chiedi consiglio al tuo veterinario .

FALSO. Anche se possono esserci gatti non troppo amanti del "migliore amico dell'uomo" e viceversa, in realtà, la generalizzazione secondo cui un felino non può andare d'accordo con un cane è del tutto errata. Indubbiamente si tratta di animali con comportamenti e modalità comunicative differenti, ma con una corretta socializzazione e con la giusta introduzione degli animali nello stesso ambiente, cani e gatti possono tranquillamente andare d'accordo. In tutto ciò, non bisogna dimenticare che anche l'indole e il carattere, sia del cane che del gatto, giocano un ruolo fondamentale.

FALSO. Spesso e volentieri, quando un gatto assume comportamenti indesiderabili (ad esempio, farsi le unghie su mobili e divani, oppure espletare i propri bisogni fuori dalla cassetta igienica), le persone sono portate a credere che si tratti di dispetti, ma così non è. Difatti, i gatti, così come anche i cani, non possiedono la parte cognitiva atta a mettere in atto comportamenti inappropriati appositamente per creare disagio, come invece fanno gli esseri umani. I cosiddetti comportamenti indesiderabili sono, invece, l' espressione di un disagio o di uno stress che il gatto sta subendo e rappresentano il suo modo di comunicarli. In questi casi, pertanto, è importante chiedere consiglio al proprio veterinario su come comportarsi per risolvere il problema.

DIPENDE. In questo caso non siamo avanti ad un vero e proprio mito da sfatare, in quanto la verità sta nel mezzo. Da un lato, infatti, è vero che i gatti sono in grado di vedere in condizioni di oscurità nelle quali l'occhio umano fatica ad avere una buona visione, grazie all' elevato numero di fotorecettori presenti nei loro occhi. Di contro, i felini non sono in grado di vedere in condizioni di buio totale, ma necessitano sempre della presenza di una minima fonte di luce .

Secondo alcuni autori, l'avversione che certi gatti provano per l'acqua potrebbe essere riconducibile alla tipologia di pelo dello stesso gatto: il pelo, bagnandosi, diviene più pesante e, per alcuni gatti, impiega molto tempo ad asciugarsi; ciò comporta un rallentamento nella mobilità, nell'agilità e nella velocità del gatto che può infastidire non poco il felino.

I gatti senza pelo, naturalmente, non richiedono alcun tipo di spazzolamento, ma potrebbero necessitare di bagni settimanali per aiutarli a mantenere una corretta igiene della pelle.

Anche la frequenza della spazzolatura varia in funzione del proprio gatto e delle sue esigenze. Ad esempio, gatti a pelo lungo potrebbero necessitare di una spazzolatura quotidiana per evitare la formazione di nodi; mentre i gatti a pelo corto potrebbero richiedere una frequenza minore.

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta della tipologia di spazzola che dovrà essere adeguata alle esigenze del nostro gatto. Ad esempio, in commercio esistono spazzole appositamente pensate per gatti a pelo lungo, per gatti a pelo medio e per gatti a pelo corto.

I gatti che stanno in casa non hanno parassiti

FALSO. Sono in molti a pensare che i gatti che vivono in casa e che non hanno contatti diretti con l'ambiente esterno siano privi di infestazioni parassitarie e che, per questa ragione, si possano evitare cure e utilizzo di prodotti specifici. In realtà si tratta di una credenza sbagliata, poiché anche i gatti che vivono solo ed esclusivamente al chiuso possono essere infestati da parassiti, come ad esempio, pulci, zecche, vermi intestinali, ecc.

Il consiglio, pertanto, è quello di sottoporre il proprio gatto a regolari controlli dal veterinario e di attenersi alle indicazioni fornite da questa figura in merito alla giusta prevenzione delle parassitosi, così come di qualsiasi altra malattia. Questo aspetto è fondamentale non solo per la salute e il benessere dell'animale, ma anche per la salute delle persone che vivono con esso.