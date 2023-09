Come avvicinare il gatto diffidente Il gatto, per sua natura, è un animale diffidente. Non c'è nulla di male in un po' di sana diffidenza, specialmente in un felino che esce regolarmente di casa e si rapporta con estranei. Tuttavia, quando questa diffidenza è eccessiva, va a complicare non poco le relazioni con la famiglia e con le sue abitudini quotidiane. Alcuni gatti possono essere più diffidenti di altri. Questo dipende da tanti fattori, come per esempio la loro indole, oppure problemi di socializzazione o acclimatazione, per esempio, a una nuova casa. Quando un gatto sembra spaventato da tutto, è importante capire le cause di questo problema.

Il comportamento del gatto diffidente Mantiene le distanze;

Non partecipa troppo alla vita domestica;

Tende a isolarsi;

Non accoglie con piacere le carezze;

Tende a fissare a lungo gli umani;

Gioca poco e quando lo fa, lo fa in solitaria. Per loro natura, i gatti amano avere uno spazio sicuro dove rifugiarsi nei momenti d'emergenza, vera o presunta. Potrebbe trattarsi di una cuccia chiusa su più lati, o un luogo alto, come un tira-graffi o una mensola appesa al muro. Questi luoghi sicuri permettono al felino di trovare uno spazio rassicurante quando si sente minacciato da fattori di stress o rumori molto forti. Un gatto diffidente sente particolarmente bisogno di individuare questi rifugi sicuri, e vi ricorre spesso anche senza apparente motivo. Molto spesso gli animali poco abituati al contatto con gli esseri umani, o alla vita domestica, mostrano diffidenza quando vengono adottati e inseriti in un contesto di casa. Talvolta i gatti diffidenti sono stati trascurati o maltrattati da cuccioli. La presenza costante dell'uomo e delle sue attività domestiche potrebbe confonderli, come l'uso dell'aspirapolvere o il ventilatore. Potrebbero per esempio essere cresciuti in gattile, o in alcuni casi addirittura in uno stato di completo abbandono. Molti gatti diffidenti vengono da un periodo di randagismo. Altri gatti diffidenti, invece, prima di avvicinarsi o mostrano problemi come ansia da separazione o paura degli sconosciuti. In questi casi, queste creature tendono ad amare molto i loro spazi e la tranquillità domestica, la quale dovrebbe essere violata il meno possibile. È importante mettere a loro agio questi felini limitando l'accesso di estranei, o permettendo loro di trovare riparo nei nascondigli che più preferiscono. Il gatto è un animale abitudinario: meglio lasciare ciotole, lettiere e lettini nei soliti posti, possibilmente lontani dalla confusione.

Come guadagnarsi la fiducia del gatto diffidente Stabilire un certo tipo di routine con il gatto.

Limitare i rumori e le fonti di stress nel limite del possibile.

Utilizzare diffusori spray ai feromoni per creare un'atmosfera che mette il felino a suo agio.

Usare un tono di voce calmo e pacato con il proprio gatto, specie quando è spaventato.

Lasciare al gatto i suoi spazi vitali.

Se il gatto reagisce a qualcosa fuggendo di corsa, non inseguirlo o afferrarlo, specie per la coda. Ci vuole tempo e un po' di pratica per guadagnare la fiducia di gatti diffidenti. L'obiettivo di chi abita con loro, o dell'estraneo che vuole avvicinarsi a un gatto diffidente (magari il gatto di un amico o un parente) è quello di metterli a loro agio come prima cosa.

Gatto diffidente: l'importanza della routine I felini amano molto i comportamenti abitudinari, e tendono a rilassarsi quando le cose vanno "come sempre". Potrebbe essere una buona idea quella di dare da mangiare ai gatti sempre alla stessa ora e nella stessa stanza. Le routine permettono al gatto di leggere la situazione e sapere cosa lo aspetta. Per esempio, questo animale tende a ricordare quando il suo padrone sta per uscire per andare al lavoro o quando invece hai tutto il tempo da dedicare alle carezze e ai giochi.

Il gatto e i rumori forti Molti animali, non solo i gatti, detestano i rumori forti come per esempio l'aspirapolvere, le sirene della polizia o dell'ambulanza, i fuochi d'artificio o il rumore di altri elettrodomestici. La prima cosa da fare è abituarli, nel limite del possibile, all'uso dell'aspirapolvere o del frullatore, anche quando sono cuccioli e ne sembrano molto spaventati. Bisogna permettere loro di nascondersi, ma fare il modo che almeno alcuni di questi suoni entrino nella loro quotidianità, anche solo per pochi minuti, in maniera che capiscano che non sono un pericolo. Per quanto riguarda i fuochi d'artificio, andrebbero evitati del tutto per quanto possibile.