Gatto delle Foreste Norvegesi: carattere, salute e costo

Il gatto norvegese delle foreste è anche noto con il nome di "skogkatt" (che, in Norvegese, significa "gatto delle foreste") e con il nome di "Wegie" (in particolare, negli Stati Uniti).

Il norvegese delle foreste si contraddistingue per le sue grande dimensioni, per il suo lungo e folto pelo e per il carattere giocoso ed amichevole.

Il pelo è folto e semilungo, idrorepellente; è altresì presente un sottopelo denso, indispensabile per proteggersi dal freddo dei climi nordici dei luoghi da cui questa razza ha origine. Il colore del manto è molto vario e può comprendere più o meno tutti i colori o motivi (come il tabby o soriano , il calico , il tartarugato , ecc.).

In linea generale, i gatti delle foreste norvegesi possono andare d'accordo anche con i bambini, con altri gatti e anche con i cani. Naturalmente, in questi casi, è sempre opportuno introdurre la convivenza in maniera graduale, rispettando i tempi di ciascun animale. In questo senso, il consiglio del proprio veterinario di fiducia può essere davvero prezioso.

È un gatto estremamente intelligente , curioso e intraprendente , è mite ed interattivo, ma non ama essere preso in braccio . Preferisce, infatti, stare di fianco al padrone, piuttosto che sopra.

Come prendersi cura di un Gatto delle Foreste Norvegesi?

Il gatto delle foreste norvegesi - come tutti i felini del resto - ha esigenze e necessità che devono essere soddisfatte al fine di garantirne salute e benessere.

Alimentazione

I gatti delle foreste norvegesi non hanno esigenze alimentari particolari. Come tutti i felini sono carnivori e devono, pertanto, essere nutriti con alimenti di qualità ce siano in grado di fornirgli tutti i nutrienti di cui necessitano. L'alimentazione dovrebbe poi adattarsi anche alle dimensioni, all'età e alla fase della vita in cui si trova il proprio gatto: un cucciolo di gatto delle foreste norvegesi avrà sicuramente esigenze nutrizionali diverse rispetto ad un adulto o ad un esemplare anziano.

Trattandosi di un gatto molto grande, il norvegese delle foreste potrebbe necessitare di più cibo rispetto ad altri gatti domestici; nonostante ciò, è fondamentale non superare mai le dosi raccomandate al fine di evitare che l'animale incappi in problematiche come sovrappeso ed obesità. Anche in questo caso, pertanto, è sempre utile rivolgersi al veterinario per ottenere consigli specifici per la corretta alimentazione del proprio gatto.

Naturalmente, acqua sempre fresca e pulita deve essere costantemente a disposizione dell'animale.

Toelettatura

Il pelo semilungo del norvegese delle foreste richiede una spazzolatura settimanale per mantenersi in ordine, pulito e privo di nodi; tuttavia, in periodo di muta (in particolare, durante i cambi di stagione), può essere necessario incrementare le sessioni di spazzolatura. In questo modo si rimuoverà il pelo che cade e si preverrà l'ingestione di grosse quantità dello stesso da parte dell'animale durante le sue quotidiane operazioni di toelettatura. Conseguentemente, si può prevenire la formazione di boli di pelo e delle loro conseguenze.

Se necessario, il gatto delle foreste norvegesi può essere lavato; si raccomanda di utilizzare solo ed esclusivamente prodotti specifici per gatti e - anche in questo caso - è bene chiedere consigli al proprio veterinario. È molto importante controllare settimanalmente anche le orecchie del proprio norvegese delle foreste.

Per approfondire:

Gioco e attività

Generalmente, i gatti delle foreste norvegesi non raggiungono i livelli di attività di cui, invece, necessitano altre razze feline (ad esempio, bengala, gatto orientale, ocicat, ecc.). Attenzione, però! Ciò non significa che questi felini domestici non abbiano bisogno di fare movimento. Difatti, sono comunque gatti che hanno un'esigenza di esercizio medio-alta.

È molto importante, quindi, arricchire l'ambiente in cui vive il gatto delle foreste norvegesi con giochi e tiragraffi, ancor meglio se a più piani - poiché si tratta di un'animale che ama arrampicarsi - e se posizionati vicino a una finestra dalla quale può osservare l'ambiente esterno. Allo stesso tempo, sarebbe bene riuscire a fornire all'animale anche un accesso sicuro all'ambiente esterno. Il gatto delle foreste norvegesi, infatti, conserva il suo istinto di cacciatore.

In quanto abile scalatore che ama cimentarsi in frequenti arrampicate, talvolta, il gatto norvegese delle foreste potrebbe ritrovarsi a raggiungere posti e altezze pericolosi. Per questa ragione è importante assicurarsi che l'ambiente in cui soggiorna - sia dentro che fuori casa - sia il più possibile sicuro per la sua incolumità.

I gatti delle foreste norvegesi rispondono generalmente bene all'addestramento e possono essere abituati all'uso del guinzaglio.

Per approfondire:

Altri aspetti da tenere in considerazione

Chiaramente, oltre a cibo, acqua e giochi, sarà necessario fornire al norvegese delle foreste ripari e cucce dove riposare in tranquillità ed una lettiera dove espletare i propri bisogni. A quest'ultimo proposito, è bene ricordare che la lettiera deve essere sufficientemente grande per le notevoli dimensioni di questo felino, così come dovrebbe essere posizionata lontano da risorse come acqua e cibo. Se poi nell'ambiente domestico sono presenti più gatti, sarà necessario predisporre più lettiere.

Per approfondire:

Naturalmente, quando si decide di accogliere un gatto delle foreste norvegesi - così come qualsiasi altro felino, del resto - è molto importante rendere la propria casa un luogo tanto accogliente quanto sicuro.

Per approfondire, leggi anche: