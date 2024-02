Le patologie più comuni di un gatto con mal di denti Le malattie dentali sono una delle condizioni mediche più comuni riscontrate dai veterinari nei nostri amici gatti col mal di denti. Più della metà dei nostri amici felini di età superiore ai tre anni soffre di qualche forma di malattia dentale. I problemi più comuni sono la gengivite (infiammazione delle gengive causata dall'accumulo di placca), la malattia parodontale (una progressione della gengivite) e il riassorbimento dei denti (precedentemente chiamate lesioni da riassorbimento orale felino o lesioni del collo cervicale). Prima di analizzare nel dettaglio le patologie dentali dei gatti e come affrontarle, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Gatto con mal di denti: cosa ha? Gengivite

Stomatite

Malattia paradontale

Riassorbimento dei denti

Cosa fare se il gatto ha mal di denti? Supponiamo che vediate segni di accumulo di tartaro o gengivite, o che il vostro gatto mostri segni di dolore o disagio alla bocca. In questi casi è opportuno portarlo dal veterinario per un esame orale. Vi verrà consigliato il corso di trattamento più appropriato, che potrebbe comportare l'esame dei denti del gatto, la pulizia professionale e la radiografia in anestesia generale. Il tasso di accumulo del tartaro (principale causa dei problemi dentali nei gatti) è molto variabile tra i singoli gatti e, in alcuni casi, potrebbe richiedere una pulizia professionale ogni 6-12 mesi. Il vostro veterinario vi aiuterà a valutare la frequenza adatta al gatto in questione. Non cercate di rimuovere da soli il tartaro dai denti con qualsiasi tipo di strumento metallico. Oltre a danneggiare potenzialmente la bocca del micio o a fargli del male, potreste danneggiare la superficie del dente creando graffi microscopici. Questi graffi consentono ai batteri di attaccarsi e favoriscono una formazione più rapida della placca, il che non fa altro che peggiorare il problema. Mantenere una superficie liscia dei denti è essenziale ed è il motivo per cui il vostro igienista dentale lucida sempre i denti dopo aver rimosso il tartaro con strumenti dentali.

Rimedi naturali mal di denti gatto Olio di cocco

Risciacquo con camomilla

Acqua e sale Sebbene una visita dal veterinario sia essenziale per una diagnosi e un trattamento adeguati, i rimedi casalinghi possono fornire un sollievo temporaneo ai dolori dentali o della bocca del vostro gatto. L'olio di cocco ha proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che possono aiutare a guarire le ferite. Utile è il risciacquo con camomilla, poiché ha qualità antisettiche e può ridurre l'infiammazione. Oppure con acqua salata, dato che il sale uccide i batteri. Sebbene questi rimedi casalinghi possano offrire un sollievo temporaneo, non dovrebbero sostituire i consigli veterinari.

Come togliere il dolore a un gatto che ha la stomatite? Steroidi

Antibiotici

Rimozione dei denti La stomatite è un tipo di malattia dentale che crea gonfiore e ulcere in bocca. Come potete immaginare, è piuttosto dolorosa per il nostro amico a quattro zampe e può impedire al nostro gatto di mangiare. Le opzioni di trattamento vanno dagli steroidi (prednisone) agli antibiotici, alla rimozione dei denti: la linea d'azione più drammatica. Il veterinario può consigliare il miglior corso di trattamento a seconda della gravità e dell'età del gatto.