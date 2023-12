Gatto con la lingua di fuori: tutti i motivi e cosa fare Capita spesso di vedere il gatto con la lingua di fuori e di chiedersi quale sia il motivo di questo comportamento così particolare. La lingua del tuo micio infatti è uno strumento eccezionale che ha moltissime funzioni. Consente di mangiare, di pulirsi e di bere, ma permette anche di individuare eventuali problemi o patologie. Per un padrone è fondamentale imparare a interpretare il linguaggio del corpo del gatto e capire cosa si nasconde dietro questa espressione così buffa e particolare del felino. Prima di scoprire perché il gatto ha la lingua di fuori, però, non dimenticare di unirti al nostro canale Whatsapp per non perdere le ultime notizie su salute e benessere…anche dei nostri amici animali.

Cosa vuol dire quando un gatto ha la lingua di fuori Sta pulendo il pelo

È particolarmente rilassato

Sta dormendo

È stressato

Ha un problema di salute

È stato avvelenato

Ha un colpo di calore

Ha delle carie

Ha dei corpi estranei nella bocca La lingua di fuori nel gatto può avere tantissime cause differenti. Ad esempio si verifica quando il micio si pulisce il pelo, durante il grooming. Mentre il gatto effettua la pulizia del pelo infatti può capitare che si blocchi improvvisamente, restando con la lingua di fuori senza accorgersene. Questa condizione si verifica anche quando il gatto dorme ed è molto rilassato: in questi casi i muscoli facciali si rilassano così tanto che la lingua fuoriesce senza che l'animale se ne accorga. Al tempo stesso la lingua di fuori si manifesta quando il micio è in uno stato d'ansia, ad esempio durante un viaggio o se lo state portando dal veterinario. In tutti questi casi potrebbe verificarsi una salivazione eccessiva. Non solo: la lingua di fuori nel gatto può indicare anche che l'animale ha subito un colpo di calore oppure che è stato avvelenato. In questi casi è essenziale agire tempestivamente perché potrebbe aver ingerito una sostanza nociva e potrebbe presentare difficoltà nella respirazione. Infine la lingua di fuori si presenta quando il micio non riesce a chiudere la bocca per via di presenze estranee all'interno del proprio cavo orale che provocano la fuoriuscita della lingua. Oppure potrebbe trattarsi di carie: come accade per gli umani infatti anche i gatti possono avere denti scheggiati oppure carie, sbavando a causa dell'infiammazione.

Gatto lingua fuori e respiro affannoso Il gatto ha la lingua di fuori e il respiro affannoso? Se il micio assume questo atteggiamento, tossisce e starnutisce, potrebbe avere qualche problema respiratorio legato a infezioni, patologie o febbre. Spesso questi problemi si verificano nei gatti che presentano un muso schiacciato: questi mici non solo tengono la lingua di fuori, ma ansimano, russano quando dormono e presentano una lacrimazione eccessiva.

Gatto con la lingua di fuori mentre dorme A tutti i proprietari è capitato prima o poi di vedere il proprio gatto con la lingua di fuori mentre dorme. Una situazione particolare e molto buffa che ha un significato ben preciso. Accade infatti quando il micio è molto rilassato, così tanto che la lingua gli scivola via dall'interno della bocca. Qualcosa che – a pensarci bene – capita a volte anche agli esseri umani quando sono stanchi e sprofondano in un lunghissimo sonno. Quando il gatto è a suo agio e si addormenta, sentendosi al sicuro, i muscoli facciali e la mascella si rilassano completamente e non trattengono più nella naturale sede la lingua. Questo comportamento dunque indica che il gatto è felice e sta bene.

Gatto con lingua fuori quando c'è caldo Fra le cause che portano il gatto a tenere la lingua fuori c'è anche il caldo. Quando il micio si comporta in questo modo infatti potrebbe aver subito un colpo di calore. Questo fenomeno si verifica spesso quando la temperatura è alta e il micio fa movimento. Potrebbe dunque accadere di vedere il proprio felino con la lingua di fuori e la bocca socchiusa. In questo caso è essenziale agire immediatamente, soprattutto se in presenza di altri segnali come lingua di colore rossastro, mancanza di equilibrio e bava.