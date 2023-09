Gatto: come proteggerlo dal caldo in estate

Per mantenere fresco il gatto, l'aria condizionata non è indispensabile: basta, infatti, mettere in pratica degli accorgimenti per mantenere il suo comfort nel torrido caldo estivo.

Come si difende il gatto dal caldo?

Gatto: cosa fare per mantenerlo fresco

Ecco alcuni modi per rendere più confortevole il tuo compagno felino, sia prima che durante un'ondata di caldo.

Mantenere il gatto ben curato

Un pelo senza grovigli aiuterà a mantenere il tuo gatto fresco, quindi è consigliabile spazzolarlo spesso durante i mesi estivi; potrebbe anche valere la pena far accorciare il pelo professionalmente per l'estate, soprattutto se lungo. Per valutare cosa è meglio per il proprio animale domestico, parlarne con il veterinario.

Accarezzare il gatto con un panno umido

Nelle giornate molto calde, accarezzare delicatamente il gatto con un panno umido, una salvietta o un tovagliolo di carta per aiutarlo a rinfrescarsi.

Usare un piccolo ventilatore

Per creare una piacevole brezza per il gatto, posizionare un piccolo ventilatore a scatola sul pavimento vicino ad un condizionatore d'aria o ad una finestra aperta. Per una maggiore potenza di raffreddamento, posizionare una bottiglia d'acqua ghiacciata davanti alla ventola.

Lasciare acqua fresca in giro per casa

I gatti hanno bisogno di rimanere idratati al caldo, proprio come noi. Lasciare ciotole di acqua fresca sparse per casa li spingerà a bere più spesso, ricordandosi di cambiarle ogni giorno. In alternativa, se il gatto non sembra bere molto, è possibile scambia la ciotola dell'acqua con una fontanella per animali domestici: replicando una fonte d'acqua naturale potrebbe attirare maggiormente il micio. Altre opzioni per incoraggiare il gatto a rimanere idratato includono l'aggiunta di una spruzzata di acqua di sardine o acqua di tonno alla loro ciotola.

Chiudere tende e persiane durante il giorno

Chiudere tutti i rivestimenti delle finestre per mantenere la casa fresca e fornire ombra all'animale domestico. Non solo renderà felice il gatto, ma farà anche risparmiare sulle bollette dell'aria condizionata.

All'aperto, invece, fornire ai gatti un posto fresco, ombreggiato, dove posizionare acqua fresca e una porzione di cibo umido.

Mantenere il pavimento fresco scoperto

I gatti non sono bravi nella termoregolazione, motivo per cui non si deve rimaner sorpresi di trovare il gatto disteso sulle piastrelle fresche del pavimento della cucina o del bagno durante i giorni più afosi. I gatti gravitano naturalmente su superfici fresche con il caldo, quindi considerare di arrotolare eventuali tappeti presenti.

Sollevare la cuccia del gatto

La ventilazione è fondamentale, quindi considerare di investire in una cuccia rivestita in tessuto con gambe corte in plastica o metallo che la rialzino da terra. L'aria che passa sotto il letto aiuterà a mantenere fresco il gatto. In alternativa, è possibile prendere in considerazione tappetini o materassini rinfrescanti: questi contengono acqua fredda o gel per mantenere una temperatura fresca e possono essere particolarmente utili nel caso sia difficile mantenere la temperatura dell'aria interna sufficientemente fresca.

Sostituire il cibo secco con cibo umido

Il cibo umido può contenere fino al 66% di acqua in più rispetto al cibo secco, aiutando a prevenire la disidratazione il gatto. Ancora meglio, raffredda il cibo umido prima di servirlo per vedere se al gatto piace il cibo fresco (nota: alcuni gatti preferiscono cibo a temperatura ambiente o caldo, indipendentemente dal tempo).