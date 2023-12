Un gatto cieco ha senza ombre di dubbio bisogno di cure extra, e richiede un impegno maggiore e tanto affetto. Tuttavia, i gatti ciechi possono vivere una vita piena e allo stesso tempo essere ottimi animali domestici e compagni per i loro proprietari. Adottarne uno è uno splendido gesto che vi riempirà il cuore, ma anche accudire il vostro dopo la perdita della vista non vi priverà della gioia della sua compagnia.

Come prendersi cura di un gatto cieco

Tenerlo in casa con l'accesso a un giardino sicuro

Microchip in caso di allontanamento

Giochi e svaghi

Incoraggiarlo a camminare da solo

Parlargli prima di avvicinarsi

Non cambiare l'ordine dei mobili

Evitare ostaci nel suo cammino

Che il tuo gatto sia cieco dalla nascita, abbia perso la vista col tempo o che tu stia adottando un gatto cieco, starai sicuramente pensando a come prenderti cura di lui al meglio. Sebbene abbiano bisogno di un po' di attenzione in più, i gatti ciechi possono vivere una vita piena e felice e offrire tanto affetto ai loro proprietari.

Se la cecità del tuo gatto è causata da una malattia o da un infortunio ed è permanente, potrebbe essere necessario rimuovere uno o entrambi gli occhi su consiglio del veterinario. Un gatto che diventa improvvisamente cieco può facilmente disorientarsi e ciò potrebbe comportare alcuni comportamenti abituali: ad esempio, potrebbe uscire dalla lettiera o non essere disposto a lasciare la zona notte per paura di non riuscire a ritrovare la strada del ritorno.

Tieni il tuo gatto cieco in casa, assicurandoti che abbia accesso a un giardino recintato in modo sicuro o che possa correre se necessario. Assicurarsi che abbiano il microchip è fondamentale nel caso scappassero. Per i gatti che vivono esclusivamente in casa, mantieni le cose interessanti con giocattoli e puzzle per tenere a bada la noia.

Incoraggia il tuo gatto a camminare da solo ed evita di portarlo con te. Le ghiandole odorose sulle loro zampe permettono loro di lasciare una scia di profumo che possono seguire per mantenere il loro ambiente familiare. Fai attenzione a sollevare il tuo gatto cieco su superfici rialzate nel caso in cui cada.

Quando ti avvicini al tuo gatto, parlagli prima di arrivare vicino a lui, per evitare di spaventarlo.

Evitare di spostare mobili, giocattoli e lettiere. Non lasciare ostacoli in luoghi inaspettati dove il tuo gatto potrebbe entrarci. Se hai delle scale, posiziona una barriera, come il cancelletto di un bambino, su di esse finché il tuo gatto non sa dove si trovano e impara di nuovo a usarle.

Devi cambiare casa con un gatto cieco? Dovrai prestare particolare attenzione per presentare la tua nuova casa al gatto. Se sembra disorientato, riportalo in uno spazio familiare usando la tua voce come guida.