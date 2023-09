Gatto che vomita: è normale? Quando preoccuparsi?

Vedere il proprio gatto che vomita è una cosa piuttosto comune e i proprietari di questi felini domestici lo sanno bene. Entro certi limiti, se è un evento isolato o comunque occasionale, il vomito nel micio di casa non dovrebbe preoccupare eccessivamente, benché sia comunque un sintomo cui prestare attenzione e da non sottovalutare. Se il gatto vomita spesso, invece, senza causa apparente e/o presenta altri sintomi, il tempestivo ricorso al consulto veterinario è assolutamente indispensabile. Shutterstock

È normale che il gatto vomiti? Il vomito nel gatto non è un evento normale o fisiologico, bensì un segnale che qualcosa non va nel suo organismo. Tuttavia, in alcune circostanze, quando il vomito si presenta come evento isolato o sporadico e la causa è facilmente individuabile e non patologica, nella stragrande maggioranza dei casi, il sintomo si può facilmente risolvere senza complicazioni, semplicemente adottando alcune misure preventive o correttive.

Gatto che vomita: come comportarsi? Nel momento in cui ci si rende conto che il gatto sta vomitando è molto importante lasciarlo tranquillo ed evitare di prenderlo in braccio. Sgridarlo o punirlo non serve a nulla: anche se micio rigurgita sul letto o sul nostro tappeto preferito, è fondamentale ricordare che non sta "facendo un dispetto" poiché il vomito è segno che qualcosa non va. Per poter gestire correttamente il gatto che vomita è indispensabile capire quali cause l'hanno scatenato. Se nel vomito sono presenti boli di pelo, è necessario intervenire con strategie preventive per evitarne la nuova formazione e con strategie di supporto per eliminare quelli che si sono già formati. In questo senso, esistono alimenti per gatti e mangimi complementari appositamente formulati per contrastare questo problema (per maggiori informazioni, leggi l'articolo dedicato). Se, invece, il gatto rigurgita dopo aver mangiato quantità eccessive di cibo con troppa foga, è molto importante porre un occhio di riguardo alla sua alimentazione e alle dosi che vengono somministrate. In questi casi, può essere utile chiedere consiglio al proprio veterinario su come ripartire il cibo del proprio micio nel corso della giornata. Nel caso in cui, invece, il rigurgito presenti parassiti visibili, è opportuno raccoglierne un campione e recarsi subito dal veterinario.