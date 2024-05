Gatto che si arrampica: è un comportamento comune? Un gatto che si arrampica ovunque in casa è la normalità, perché questa è una delle sue abitudini più radicate, specie se si tratta di un trovatello randagio che abbiamo scelto di adottare. Non dobbiamo preoccuparci, ma non dobbiamo neanche sottovalutare questa capacità del nostro micio domestico. Possiamo infatti trovare dei modi per far giocare il nostro gatto in sicurezza e in libertà, senza danneggiare il mobilio di casa. Prima di spiegarvi cosa spinge i gatti ad arrampicarsi e cosa fare a riguardo, vi ricordiamo di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Perché un gatto si arrampica? Controllo del "territorio";

Gioco;

Perché non ha abbastanza spazio per muoversi;

Per stress;

Esercizio fisico. Ai gatti piace stare in alto, che si tratti di una tenda, una mensola, un armadio o lo stipite di una porta. Dà loro un senso di potere, di controllo sul territorio, e di tranquillità. I gatti sono territoriali quindi lo fanno soprattutto quando ci sono dei loro simili in casa. Non dobbiamo sottovalutare la necessità di esercizio fisico e di gioco del felino domestico, fattori che lo spingono a comportarsi in questa maniera. Ci sono anche dei fattori negativi che spingono il gatto ad arrampicarsi: lo stress è quello principale, ma anche abitare in una casa di dimensioni ridotte, con pochi spazi per svolgere le sue attività, lo portano a concentrare la sua attenzione in verticale.

Come evitare che il gatto si arrampichi? Alberi per gatti;

Giocattoli stimolanti;

Dissuasori per zone non gradite;

Attività fisiche;

Formazione positiva;

Consultare un veterinario o un comportamentista. Se il tuo gatto è un arrampicatore incallito, potresti considerare alcune soluzioni per indirizzare questo comportamento in modo sicuro e adatto alle sue esigenze naturali. Investi in un albero tiragraffi per gatti robusto e alto, con piattaforme e posti dove il tuo gatto possa arrampicarsi e saltare. Questo gli darà un posto appropriato per soddisfare il suo istinto di scalare qualunque superficie di casa. Fornisci al tuo gatto giocattoli che gli offrano opportunità di arrampicarsi e saltare, come corde sospese, pali di corda o giochi che lo incoraggino a muoversi verticalmente. Assicurati che l'ambiente in cui vive il tuo gatto sia sicuro per lui esplorare. Rimuovi oggetti fragili o pericolosi dalle aree in cui il gatto tende ad arrampicarsi. Se il tuo gatto si arrampica in luoghi che preferiresti evitasse, come il bancone della cucina o i ripiani dei mobili, puoi utilizzare dissuasori come spray repellenti o un nastro adesivo a doppia faccia per impedirgli di salire. Per assicurarti che la voglia del tuo gatto di arrampicarsi diminuisca fai sì che il tuo gatto compia abbastanza esercizio fisico attraverso giochi interattivi e sessioni di gioco strutturate con te. Un gatto stanco sarà meno incline a cercare "avventure verticali". Ricompensa il comportamento desiderato, come l'utilizzo dell'albero per gatti o il non arrampicarsi dove non dovrebbe, con lodi e premi. Evita di punire il tuo gatto per la sua propensione ad arrampicarsi, poiché potrebbe associare la punizione a te anziché al comportamento. Se il comportamento persiste nonostante i tentativi di mitigarlo, potrebbe essere utile consultare un veterinario per escludere eventuali problemi di salute a monte, o un comportamentista felino per sviluppare una strategia di gestione specifica. Con un po' di pazienza e dedizione, puoi indirizzare il comportamento di arrampicarsi del tuo gatto in modi che siano gratificanti per entrambi.

Perché i gattini si arrampicano? Esplorazione;

Esercizio fisico;

Gioco;

Riposo sicuro;

Comportamento sociale. I gattini si arrampicano per una serie di motivi che riflettono i loro istinti naturali e il loro processo di sviluppo. Sono naturalmente curiosi e desiderano esplorare il loro ambiente. L'arrampicarsi consente loro di ottenere una migliore visione del loro territorio e di scoprire nuovi luoghi e nascondigli. L'arrampicarsi è anche un modo per i gattini di esercitare i loro muscoli e migliorare le loro abilità motorie. È parte integrante del loro sviluppo fisico, aiutandoli a diventare gatti adulti forti e agili. Ovviamente, l'arrampicarsi può essere parte del gioco. Possono inseguirsi l'un l'altro su superfici verticali o saltare da un posto all'altro come parte di un'attività ludica. Alcuni gattini scelgono di arrampicarsi su luoghi elevati perché li considerano posti sicuri per riposare e osservare l'ambiente circostante. Questo comportamento riflette il loro istinto di cercare rifugi sicuri e protetti. In un ambiente domestico con più gatti, l'arrampicarsi può essere parte del comportamento sociale. I gatti possono arrampicarsi per segnalare la loro posizione o per cercare di stabilire dominanza su altri felini, marcando il territorio. In sintesi, l'arrampicarsi è un comportamento naturale e sano per i gattini che serve a diversi scopi. Fornire opportunità appropriate per l'arrampicarsi può contribuire al benessere e allo sviluppo armonioso dei gattini.