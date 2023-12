Anche se un gatto magro non è necessariamente motivo di una visita di emergenza dal veterinario, se ti preoccupi del suo peso, è arrivato il momento di portarcelo. E prima di saperne di più, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Un controllo più casalingo, invece, è il così detto " test della mano ": puoi usarla come riferimento per determinare le condizioni corporee del tuo gatto. Senti le sue costole (situate dietro le zampe anteriori); se sembrano il palmo della tua mano, allora il loro peso è giusto. Se le costole assomigliano o sembrano le tue nocche, allora hai un gatto magro. Se le costole sono più grandi del tuo palmo, probabilmente il micio è in sovrappeso.

Il punteggio di condizione corporea è utilizzato dai veterinari per valutare il peso di un animale domestico, ed è paragonabile all' indice di massa corporea per gli esseri umani. Una tabella del punteggio della condizione corporea può aiutarti a determinare se il tuo gatto è troppo magro.

Capire se un gatto è sottopeso oppure no può essere difficile. Fortunatamente, ci sono due semplici strumenti che puoi utilizzare per determinare se il tuo gatto è troppo magro, sovrappeso o semplicemente a posto, grazie all'aiuto del tuo veterinario di fiducia.

Quando preoccuparsi se il gatto dimagrisce?

Il gatto non mangia abbastanza

Spende più calorie di quante ne assume

Lipidosi epatica

Malattie e stress

Età

Vermi

Ci sono due cause principali per un gatto magro, per le quali dobbiamo preoccuparci: o non mangia abbastanza, oppure consuma più calorie di quante ne assume. Potrebbe non mangiare abbastanza a causa di stress, malattie dentali, vermi, nausea o una miriade di altri fattori. I gatti affetti da determinate malattie possono perdere peso e questo può essere il primo, e talvolta l'unico, segno esteriore dello sviluppo di un disturbo di base. La perdita di peso può anche essere dovuta al declino correlato all'età della funzione digestiva che può verificarsi in alcuni gatti geriatrici di età superiore ai dieci anni.

La perdita di peso può anche essere subdola e ad esordio lento. Ricerche recenti hanno dimostrato che la perdita di peso è un segno molto precoce di una malattia renale e può iniziare a manifestarsi tre anni prima che venga fatta la diagnosi. L'intervento precoce offre l'opportunità di iniziare le terapie prima. Pertanto, controlli regolari con il veterinario che includano il peso corporeo possono essere molto utili per la diagnosi precoce della malattia.

È considerata un'emergenza medica se il tuo gatto (magro o no) smette di mangiare del tutto. Se è così, dovresti portare subito il tuo gatto dal veterinario. I gatti che non mangiano per giorni e giorni possono sviluppare una condizione pericolosa per la vita chiamata lipidosi epatica, nota anche come sindrome del fegato grasso.

Sebbene un gatto magro non significhi necessariamente un'emergenza medica, se pensi che il tuo gatto potrebbe essere troppo magro, è importante programmare un controllo con il veterinario per determinare la causa della perdita di peso.