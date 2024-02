Uno dei sintomi che può identificare un gruppo di patologie dei gatti è la presenza di una fame continua e del fatto che il gatto può mangiare più del necessario, in modo molto abbondante , per la maggior parte della giornata. Avere un gatto che mangia grandi quantità di cibo non è infrequente, ed è necessario capire se alla base di questo comportamento ci siano delle caratteristiche fisiologiche (ad esempio, un gatto che mangia tanto perché esce di casa, si muove molto e quindi ha un fabbisogno calorico elevato) oppure se questo sintomo nasconda delle patologie sottostanti c he devono essere identificate e trattate. In questa pagina approfondiremo le sole cause patologiche che possono portare alla polifagia : qualora il mangiare tanto non sembri una condizione normale, o il gatto ha iniziato improvvisamente a mangiare più del normale (più di prima) è opportuno approfondire con l'aiuto del proprio medico veterinario.

Prima di pensare ad una patologia, però, è importante rispondere ad una domanda fondamentale: quanto dovrebbe mangiare il proprio gatto? Sembra una domanda banale ma quando i proprietari temono che il gatto stia mangiando troppo (o troppo poco) spesso non sanno rispondere, non conoscono la dose che il proprio gatto dovrebbe mangiare. Un valore universale non esiste, in quanto la stima calorica e poi conseguentemente il calcolo dei dosaggi deve essere effettuato dal medico veterinario in base a razza, età, movimento, stato di ingrassamento e di salute; questo conteggio può dare un'idea di quanto il gatto dovrebbe mangiare e quindi permette di sapere se, davvero, il gatto sta mangiando troppo o se semplicemente la sua dose è quella corretta. Qualora non sappiate con precisione quanto deve mangiare il vostro gatto, è opportuno chiedere questa informazione al medico veterinario che lo segue.

Se il gatto mangia più di quello che dovrebbe, quale può essere il problema?

Le patologie legate alla polifagia sono tante e diverse, e devono essere sempre approfondite con il proprio medico veterinario anche per mezzo di approfondimenti diagnostici precisi.

Tuttavia, è possibile fare una lista dei disturbi più frequenti, accompagnandoli anche da altri sintomi che permettano, quantomeno, di ipotizzare quale possa essere il problema di cui soffre il proprio gatto.

La polifagia viene distinta in cause primarie, cioè quelle cause in cui la polifagia è il sintomo diretto di un problema, e cause secondarie, quelle cause in cui la polifagia è una necessità dell'organismo per rispondere ad una patologia che, in qualche modo, causa un metabolismo eccessivo o un ridotto assorbimento delle risorse nutritive.



Tra le cause di polifagia primaria possiamo trovare:

Lo stress: un gatto stressato tende a mangiare di più, perché il costante stato di stress al quale è sottoposto causa, tra gli altri sintomi, un aumento della fame. Lo stress può essere accompagnato da paura costante, aggressività, poca propensione al voler stare insieme al proprietario, e deve essere approfondito individuandone le cause, per poi poterle risolvere.

I problemi comportamentali : non sono una patologia, ma un gruppo di patologie che, per motivi diversi, possono causare polifagia. Il gatto solitamente non presenta solo la polifagia ma anche comportamenti anomali, che anche in questo caso devono essere approfonditi, meglio se con l'aiuto di un medico veterinario comportamentalista.

Le lesioni neurologiche: sono rare, conseguenti di solito ad incidenti o presenti per cause congenite fin dalla nascita. Alcune lesioni neurologiche possono alterare una zona del cervello detta "centro della sazietà", con il risultato che il gatto non si sente mai sazio, e quindi continua a mangiare. Solitamente si accompagna a comportamenti molto animali, che possono riguardare il movimento, posture strane durante la camminata, incoordinazione, sintomi che possono identificare una lesione o comunque un'alterazione nervosa.

Tra le cause di polifagia secondaria possiamo invece trovare una serie di patologie che possono essere raggruppate in base alla causa che porta al mangiare più del normale.

Da notare che fanno parte delle cause di polifagia secondaria anche condizioni fisiologiche, come ad esempio una bassa temperatura esterna, una condizione di gravidanza o di lattazione, e la crescita nei gattini: sono tutte condizioni che causano un aumento delle necessità caloriche e che quindi portano a mangiare quantità elevate di alimento, ma non sono delle patologie.