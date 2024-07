Perché il gatto si raggomitola quando dorme?

Probabilmente, i motivi per cui il tuo gatto dorme in questa posizione non saranno troppo scioccanti e potrebbe preferire appallottolarsi per gli stessi motivi per cui noi umani preferiamo dormire nella nostra posizione preferita. Approfondiamo queste ragioni.

Vi siete mai chiesti perché i gatti quando dormono si appallottolano su loro stessi? Se è così, sei nel posto giusto. In questo articolo analizzeremo i tre principali motivi per cui i gatti dormono in questo modo.

3 principali motivi per cui i gatti si raggomitolano quando dormono

Anche se non potremo mai dire con certezza perché i gatti o altri animali dormono in quel modo, gli scienziati ritengono di avere una comprensione abbastanza buona del motivo per cui i gatti dormono assumendo la conformazione di una palla. Molto probabilmente, dormire su una palla è la posizione più sicura, comoda e calda per il tuo gatto.

Secondo la ricerca, poi, i gatti di solito si rannicchiano a palla con il collo piegato appena stanno iniziando ad addormentarsi. Se si vede il proprio animale domestico flettere il collo, è bene lasciare stare e in silenzio: è segno che i muscoli non sono del tutto rilassati e preservano il tono, e il gatto può svegliarsi facilmente. Lascialo rilassare completamente e addormentarsi (Başar, E. 1999. The Brain of the Sleeping Cat: Dynamics of Electrical Signals. In: Brain Function and Oscillations. Springer Series in Synergetics. Springer, Berlin, Heidelberg).

1) È sicuro

Il sonno è considerato una vulnerabilità, oltre che una necessità, per la maggior parte degli animali. Sebbene il sonno sia necessario per rigenerare il corpo e le sue funzioni, gli animali non sono in guardia, né pronti a difendersi in caso di attacco. Per questo motivo, molti animali trovano luoghi e posizioni in cui dormire che possano proteggerli.

Dormire appallottolati è considerata, infatti, una delle posizioni di sonno più sicure per i gatti e molti altri animali. Quasi tutti i mammiferi prima o poi dormono in una palla, compresi gli esseri umani. Ad esempio, un gatto che dorme in una palla è molto simile ad un essere umano che dorme in posizione fetale.

Quando si è in palla, tutti gli organi vitali e il viso sono protetti da potenziali minacce. Se il gatto dovesse essere aggredito mentre dorme in una palla, la sua schiena e la coda potrebbero essere esposte, ma gli organi vitali saranno meglio protetti. Inoltre, è più difficile essere colti di sorpresa in questa posizione.

2) È comodo

Anche se il gatto non si sente minacciato, probabilmente gli piace dormire appallottolato perché è semplicemente una posizione comoda. Per i gatti, dormire in una palla è molto simile a come gli umani dormono su un fianco: è semplicemente comodo ed è il loro modo preferito di dormire.

C'è un'alta probabilità che la maggiore sicurezza di questa posizione abbia portato i gatti a trovarla comoda ed efficace per la protezione. Pertanto, la posizione della palla colpisce prende due piccioni con una fava, poiché protegge il gatto fornendogli anche una posizione comoda in cui dormire.

3) È caldo

C'è un altro motivo importante per cui i gatti dormono appallottolati. Quando si dorme in questa posizione, il calore corporeo del gatto viene concentrato attorno agli organi. Pertanto, i gatti si mantengono al caldo mentre dormono raggomitolati.

Per i gatti domestici, questo calore non fa altro che aumentare il comfort e il relax del sonno. In confronto, molti gatti che vivono all'esterno ritengono che il calore aggiunto sia una necessità per la sopravvivenza. In inverno, i gatti selvatici spesso dormono in una palla per garantire che i loro organi siano mantenuti a una temperatura ragionevole nonostante il clima freddo che li circonda.