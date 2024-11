Gatto Certosino: che carattere ha, quanto vive e qual è il prezzo

Certosino: che razza di gatto è? Il Certosino è un gatto di razza di origine francese, di medie dimensioni, che spicca per il suo mantello colore grigio-blu e per gli occhi grandi e color rame brillante. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Certosino: aspetto fisico, dimensioni, carattere, cosa fare per prendersene cura al meglio, se è un gatto da interno o da esterno, aspettativa di vita, predisposizioni a malattie e molto altro.

Qual è il suo aspetto fisico? Il Certosino è un gatto di medie dimensioni, con un corpo massiccio, muscoloso e atletico. Il muso è assolutamente caratteristico: le guance molto sviluppate, infatti, gli donano una conformazione a trapezio e un'espressione che ricorda molto quella di un peluche sorridente. Ciò giustifica l'appellativo francese di "gatto sorridente di Francia" ("le chat souriant de France"). Gli arti sono relativamente corti (specie se confrontati con la corporatura robusta e muscolosa) dall'ossatura fine. Le zampe sono larghe, magre e forti. Di media lunghezza, la coda è larga e folta alla base, e affusolata e arrotondata verso la punta. Il Certosino presenta un mantello di colore grigio-blu e dalla consistenza lanosa. Gli occhi sono grandi, espressivi e possono essere di color giallo oro oppure di un bellissimo color rame-arancione.

Quanto è grande? Un maschio adulto di Certosino può arrivare a pesare 7-8 kg; una femmina adulta di Certosino, invece, può pesare tra i 3 e i 6 kg. In termini di lunghezza, dal naso alla coda, un Certosino adulto può arrivare a misurare anche 60 cm.

Quanto vive? Il gatto Certosino ha un'aspettativa di vita che si aggira attorno ai 12-15 anni. Raggiunge la piena maturità un po' tardi, attorno ai 3 anni di vita.

Qual è il suo carattere? Il Certosino è un gatto dal temperamento tranquillo, riflessivo e amichevole, che può rivelarsi un adorabile compagno sia di persone che vivono da sole sia di un'intera famiglia. Non è troppo esigente e nemmeno particolarmente rumoroso: miagola poco, preferendo il chirping (un suono simile a un cinguettio) e il linguaggio degli occhi. Non è quasi mai aggressivo; anzi, è un gatto che preferisce evitare lo scontro e rintanarsi in un luogo sicuro fino a quando non è passata la minaccia o la situazione a lui poco congeniale. Animale intelligente e abitudinario, il Certosino apprezza qualsiasi attenzione, vuole le coccole ed è molto curioso, al punto che leggenda vuole che riesca addirittura ad aprire gli armadi. Ama giocare, ragion per cui va a nozze con padroni che vogliono interagire con lui con giochi e scherzetti; tuttavia, non è particolarmente dinamico e attivo. Va d'accordo con i bambini ed è in grado di convivere serenamente con gli altri animali domestici (a patto che, ovviamente, l'intenzione a un rapporto pacifico e amichevole sia bilaterale). È autosufficiente e sa stare da solo, ma in genere preferisce avere compagnia.

Qual è il suo prezzo? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un gatto Certosino può costare una cifra compresa tra 600 e 1.500 euro.

Come prendersene cura al meglio? Il Certosino è un gatto abitudinario, ragion per cui preferisce una routine domestica stabile. Essendo un animale intelligente e giocherellone, apprezza tantissimo i giochi da intrattenimento che distribuiscono cibo e ricreano le situazioni della caccia e della cattura delle prede. Questo tipo di stimolazione è particolarmente importante per il benessere e la felicità del gatto, e va incentivata soprattutto se l'animale vive per la maggior parte del tempo in casa. Come per qualsiasi altro gatto, anche per il Certosino sono importanti ai fini della sua salute le vaccinazioni regolari, il controllo dei parassiti e le visite veterinarie di routine.

È un gatto da interno o da esterno? Gli esperti consigliano di gestire il Certosino come un gatto da interno, sebbene sia un cacciatore di roditori estremamente capace e ami stare all'aperto. Del resto, come detto in più occasioni, si tratta anche di un animale amichevole, affettuoso, che vuole la sua dose di coccole giornaliera e avere attenzioni. I padroni che optano per lasciare uscire in giardino il Certosino di tanto in tanto dovrebbero fornire l'abitazione di una gattaiola: da buon gatto intelligente, sa esattamente come e quando farne uso.

Inoltre, dovrebbero mettere in sicurezza le recinzioni dell'area verde. I padroni che, invece, scelgono di tenere sempre in casa il Certosino dovrebbero riservargli un'area della casa, fornendola di tiragraffi e altre attrezzature similari che fungano sostanzialmente da alberi dove potersi arrampicare, fare le unghie ecc.

È adatto alla vita in famiglia? Il Certosino è tra i gatti più adatti a chi vive da solo, in quanto è nelle sue corde affezionarsi in particolar modo a una persona. Tuttavia, è anche un eccellente gatto per famiglie tranquille, con bambini ormai grandini che capiscono che bisogna rispettare lo spazio dell'animale e il suo bisogno di riposini senza interruzioni. Il Certosino è un buon viaggiatore, ragion per cui è un gatto adeguato a chi trascorre le vacanze in una seconda casa o una struttura turistica che accetta animali; questa inclinazione è alquanto rara nei gatti. Come detto, infine, è un gatto che sa stare da solo; quindi, si presta molto bene a padroni e famiglie che, per lavoro e impegni scolastici, sono molte ore fuori di casa.

Quale dieta dovrebbe seguire? Ogni gatto è unico e ha i suoi gusti e le sue antipatie in fatto di cibo. Inoltre, è doveroso ricordare che i gatti hanno esigenze nutrizionali diverse a seconda dell'età (giovane o anziano), dello stile di vita (attivo o sedentario) e della salute generale.

Alla luce di ciò, affinché il regime alimentare sia adeguato e fornisca tutti i nutrienti necessari, bisogna tenere conto: Delle preferenze dell'animale,

Se è attivo o sedentario,

Se è giovane o anziano e

Dello stato di salute del gatto. I gatti Certosini sono sensibili ai cambiamenti del regime alimentare, ragion per cui è bene, una volta individuato un cibo apprezzato, mantenere quello fino a quando non cambiano le richieste nutrizionali (per via dell'età, dello stato di salute ecc.). È da segnalare che, con l'invecchiamento, i Certosini tendono a diventare sempre più sedentari, il che potrebbe essere causa di obesità o sovrappeso se la dieta non è opportunamente adattata. Infine, è importante ricordare che il Certosino, come tutti i gatti, deve avere sempre a disposizione una ciotola d'acqua, soprattutto se l'alimentazione prevede molto cibo secco.

Cosa prevede la toelettatura del Certosino? Il Certosino richiede una spazzolata a settimana per rimuovere il pelo morto e per controllare eventuali graffi e abrasioni che può essersi procurato con le sue uscite all'aperto. Al resto della toelettatura pensa il gatto stesso. I Certosini non hanno bisogno di fare il bagno, pratica che, tra l'altro, potrebbe risultare molto complessa visto il mantello estremamente idrorepellente dell'animale. Si ricorda che, nel gatto, un mantello unto è il segnale che l'animale non si sta provvedendo alla propria pulizia, un comportamento questo del tutto anomalo e indicativo di qualcosa che non va e da riferire al veterinario di fiducia. In quale stagione perde più pelo il Certosino? Il Certosino perde più pelo in primavera. Pertanto, evitare di trovare la casa invaso dalla peluria, è consigliabile in questo periodo dell'anno spazzolarlo di più del solito.

A quali problemi di salute è predisposto? Il Certosino è un gatto di razza robusto e sostanzialmente sano, con poche predisposizioni a malattie e disturbi. Questo spiega perché può arrivare a vivere anche 15 anni. Tra i più comuni problemi di salute che può sviluppare, si segnalano: Rene policistico . Questa condizione si caratterizza per la formazione a livello renale di cisti ripiene di liquido, che compromettono la normale funzionalità di uno o entrambi i reni;

. Questa condizione si caratterizza per la formazione a livello renale di cisti ripiene di liquido, che compromettono la normale funzionalità di uno o entrambi i reni; Cristalli di struvite . Si tratta di piccoli calcoli che si formano nella vescica dell'animale a causa di un'idratazione insufficiente o di una dieta eccessivamente alcalina. I calcoli possono irritare la vescica, bloccando l'uretra e causando insufficienza renale;

. Si tratta di piccoli calcoli che si formano nella vescica dell'animale a causa di un'idratazione insufficiente o di una dieta eccessivamente alcalina. I calcoli possono irritare la vescica, bloccando l'uretra e causando insufficienza renale; Lussazione della rotula.

Qual è la sua storia? La storia del Certosino è legata alla Francia: si narra che, nel 1700, i monaci francesi dell'Ordine dei Certosini lo usassero nei loro monasteri per controllare le popolazioni di roditori. Nel corso dei secoli, il Certosino ha passato momenti molto difficili, tanto che ha rischiato l'estinzione: durante i periodi di carestia, le guerre e le crisi economiche più importanti, furono uccisi molti esemplari per la carne e la pelliccia. I gatti sopravvissuti a questi periodi storici dovevano essere molto intelligenti, il che spiegherebbe come questa dote si sia tramandata negli attuali Certosini. I primi anni del XX secolo furono fondamentali per la ripresa e la salvaguardia della razza: alcuni allevatori di gatti, infatti, si resero conto del rischio di estinzione che stava correndo il Certosino e provvide a salvare ciò che restava e a favorire il ripopolamento. Infine, ecco un ultimo dato storico interessante: le descrizioni attuali del Certosini sono sovrapponibili a quelle risalenti al XVIII secolo; ciò suggerisce che la razza sia cambiata davvero molto poco nel corso dei secoli, il che è davvero molto raro nel Mondo dei gatti di razza.