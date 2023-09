Gatto Calico: caratteristiche e perché sono sempre femmine?

Il gatto calico e il gatto tartarugato non vanno confusi . In quest'ultimo tipo di gatto, infatti, il manto è screziato o marmorizzato e composto soprattutto dai colori nero e arancio o crema e grigio, con una colorazione bianca scarsa o del tutto assente.

Gli occhi dei gatti calico sono generalmente di colore verde, più raramente azzurri. Come vedremo in seguito, i gatti calico - ad esclusione di alcune rare eccezioni - sono di sesso femminile.

Il gatto calico non è una razza a sé stante, in quanto il nome "calico" identifica solo una caratteristica che contraddistingue il colore del manto dell'animale.

Perché i gatti calico sono femmine?

Nella stragrande maggioranza dei casi, i gatti calico sono femmine. Il motivo di ciò è da ricercarsi nella genetica e, più precisamente, sul cromosoma X.

Come negli esseri umani, anche nei felini i cromosomi X e Y determinano il sesso dell'animale e per questo vengono definiti "cromosomi sessuali". Una coppia di cromosomi X (XX) determinerà il sesso femminile, mentre una coppia di cromosomi X e Y (XY) determinerà il sesso maschile.

All'interno del cromosoma X sono altresì contenuti i geni che codificano per la colorazione del pelo nero e per la colorazione del pelo arancione. Più nel dettaglio, il colore arancio e quello nero sono dati da alleli dello stesso gene. In termini semplificati, un allele può essere definito come una variante diversa di uno stesso gene.

Il gatto femmina potrà quindi acquisire dai genitori un cromosoma X contenente l'allele per il colore arancio e un cromosoma X contenente l'allele per il colore nero. Solo se acquisisce entrambi i cromosomi con i differenti alleli potrà diventare un gatto calico.

A questo punto entra in gioco l'inattivazione del cromosoma X. Senza addentrarci nel dettaglio dei meccanismi genetici che stanno alla base di questo processo, ci limiteremo a dire che l'inattivazione di uno dei cromosomi X (cosa che, per altro, si verifica anche nell'essere umano) consiste nello "spegnere" uno di questi cromosomi al fine di evitare che, nelle femmine, vi sia una quantità doppia di geni espressi dal cromosoma X rispetto ai maschi che, invece, ne possiedono soltanto uno.

Nei futuri gatti di sesso femminile che hanno acquisito cromosomi X codificanti sia per l'arancio che per il nero, durante le prime fasi dello sviluppo embrionale, ciascuna cellula inattiverà uno dei due cromosomi X in maniera del tutto casuale. Lo sviluppo embrionale continuerà e le nuove cellule manterranno la "memoria" delle precedenti, silenziando il medesimo cromosoma.

Questa inattivazione casuale farà sì che, alla fine dello sviluppo, il gatto presenti aree in cui verrà espresso il colore nero (quindi caratterizzate da cellule in cui è stato inattivato il cromosoma X riportante l'allele per il colore arancione) e aree in cui verrà espresso il colore arancio (quindi caratterizzate da cellule in cui è stato inattivato il cromosoma X riportante l'allele per il colore nero).

Da dove arriva il colore bianco?